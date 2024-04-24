與苗博雅連收死亡威脅信 黃捷：這與徐巧芯鼓吹仇恨言論有關
國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，民進黨立委黃捷、台北市議員苗博雅與徐巧芯多次隔空叫陣，卻傳出黃、苗陸續收到恐嚇信。對此，黃捷今（24）日表示，這與徐巧芯的仇恨言論也有關，因為徐遇到這些爭議事件的態度都是說，「會一筆筆來算帳」、「有仇必報」等，鼓吹仇恨言論非常不妥。
記者陳佩君／台北報導
黃捷昨在臉書撰文指出，她收到的4封恐嚇信，跟苗博雅收到的是來自同個帳號，而這4封信的日期，分別是15日、19日、20日、21日，對方揚言攻擊她和其家人，還要炸她的服務處，威嚇一次比一次激烈；黃捷更附上恐嚇信件截圖，內容提到「若黃捷再攻擊徐巧芯，位於高雄的服務處將會被炸飛」等。
黃傑上午受訪時表示，這10天與徐巧芯有一些交鋒，看來徐的支持者看不下去想幫忙出氣；黃呼籲，粉絲要幫心愛的徐巧芯出氣，並非對她人身恐嚇、死亡威脅，應回歸理性面討論。
黃捷認為，意識型態不同、立場不同，都應該在公共討論範圍內。話鋒一轉，黃捷也說，這與徐巧芯的仇恨言論有關，因為徐遇到這些爭議事件的態度都是說，「會一筆筆來算帳」、「有仇必報」，甚至說「提出問題的人會有報應」，這樣鼓吹仇恨言論是非常不妥。