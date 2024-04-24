大咖藍委遭爆幫「涉詐電信業者」開協調會　本人發4點聲明澄清

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只企圖滲透NCC，「二五電信」還想將觸角伸向中華電信，今天就爆出，洪孟楷曾替「二五電信」召開協調會，爭取向中華電信擴大漫遊業務，對此，洪孟楷發布聲明駁斥。
以下為洪孟楷聲明全文：
1.於去年（112年）11月底接獲全國某產業公會理事長請託，指稱二五電信遭受業務上不公平對待，當下即向該理事長表示，該公司必須具名提出陳情信及具體事證，才能協助了解，而後對方提供相關陳情書與NCC的回文，表示問題都在中華電信，並經由辦公室與相關單位求證發現說法出入，因此於12月中邀集相關單位召開協調會釐清。
2.協調會由洪孟楷委員主持，在會議過程中華電信的說明完整，也認為中華電信在此業務處理上沒有問題，且避免衍生後續糾紛，在協調會中要求中華電信要嚴守立場，不可放寬虛擬網路營運商（MVNO）資格，因協調會沒有結果，故並未有任何結論，但要求都要依規定辦理。
3.後續因有相關報導，尤其是涉嫌詐騙刑事案件，立即嚴正向該公司表明，不再提供任何協助。
4.民意代表接受民眾陳情實屬常見，然本辦公室對於每一服務案件絕對要求「具名」、「書面」、且有相關「證據」佐證。如召開協調會前，也必與業務單位了解求證；協調會是讓陳情人與行政機關有當面溝通機會，一切仍須回歸法例規定。本辦公室至目前累積召開上百場協調會，參與機關單位無數，皆秉持依照法令辦理的態度，讓陳情人獲得清楚資訊為原則，以往參與者皆可證明。
此案件該二五電信謊稱自己是受害者，指稱「中華電信違法阻擋合法業者互聯協商」；更稱要「促進電信市場自由化」「維護合法業者權益」。對比後續詐騙刑事案件起訴，格外諷刺。且還有前NCC委員罔顧旋轉門條款，成為該公司有薪顧問，無怪乎能拿出NCC公文佐證，實在知法玩法、更不可取。呼籲檢調司法應針對此案件從重量刑，嚇阻國人深惡痛絕的詐騙行為。