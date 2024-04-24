2024年東京新飯店6間！3259元住四星　這間有廚房還爽泡頂樓浴場

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近期東京新飯店討論度最高的就是這個月甫開幕的「OMO5 東京五反田 by 星野集團」，此間為東京第4間OMO主題飯店，位於五反田站僅約6分鐘步行路程，客房設計為了讓旅客感受到五反田的多樣性，採用了棕色、橘色、綠色等復古色調的布料剪裁，以呈現西餐廳的紅磚、日式小酒館和居酒屋的多樣風格，更採用霓虹燈招牌燈具營造華麗復古氛圍，館內還有空中庭園、OMO café、愛犬花園等多樣設施，每晚含稅4,650元起。
📍東京普樂美雅凱賓總統酒店
同樣於本月開幕的四星級「東京普樂美雅凱賓總統酒店」，距離熱鬧的西武新宿站步程約2分鐘，前往東京豐洲市場新設施「千客萬來溫泉」也是走路就到，位置相當便利，而客房設計別具質感，散發優雅迷人氣息，每晚含稅3,259元起。
📍&Here TOKYO UENO
今年3月開幕的新飯店「&Here TOKYO UENO」，離上野車站徒步7分鐘即達，有適合一家大小的上下舖床，也有適合多天數居住，設有迷你廚房和冰箱的套房，多種房型滿足不同類型的旅客，此外，頂樓設有景觀浴場，每晚含稅3,840元起。
📍東京澀谷凱悅嘉寓酒店
鄰近東京澀谷繁華十字路口的「東京澀谷凱悅嘉寓酒店」，於今年2月全新開幕，位於16樓的餐廳，更可以將白天及黑夜的城市景色一覽無遺，不僅是寵物友善，也是一間提供旅人生活所需的便利酒店，所有客房均配有廚房和洗衣機等生活設備，每晚含稅11,820元起。
📍天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草別邸
今年1月開幕便成為旅客熱搜的「天然溫泉凌雲之湯御宿野乃淺草別邸」，鄰近淺草多個旅遊勝地，整棟客房皆鋪設榻榻米，並提供以牛肉火鍋為主打特色的豐盛和洋式自助餐，位於地下一樓的大浴場使用的是東京都內少見的黑湯天然溫泉，讓旅客舒心享受黑色溫泉的新奇體驗，每晚含稅6,050元起。
📍銀座6丁目皇家花園飯店
預計於5月30日開幕的「銀座6丁目皇家花園飯店」，距離東銀座車站約3分鐘步行路程，酒店裝潢以GINZA POP復古風格為主軸，並以「摩登男孩」和「摩登女孩」為設計靈感，融合象徵銀座的柳樹、銀杏樹、歌舞伎座等元素，大膽展現生動色彩與圖騰，每晚含稅5,630元起，喜歡搶先開箱新飯店的旅客，這間已經可以開放預訂。
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