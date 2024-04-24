美提供19億美元軍援 邱國正：提供那些裝備或服務都可以去談
美國眾議院日前通過「2024 年印度太平洋安全補充撥款法案」，並將送入參議院審查，法案中19億美元（約600億台幣），指定供美國防部用於協助台灣及區域夥伴國家。國防部長邱國正今（24）日表示，美方既然釋出善意，要提供裝備、服務，這些有都可以互相去談的。
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防委員會今日就「陸海空軍懲罰法修正案」進行審查。國防部長邱國正也應邀列席，並備詢。國民黨立委黃仁質詢時表示，美國眾議院通過印太安全補充撥款法案，根據撥款委員會新聞稿這筆款項提到台灣有兩項，分別為20億元為台灣及印太地區重要盟友提供軍事融資，以及19億美元用於補充像台灣和地區夥伴提供的國防物資、服務，是否有這回事？邱國正說，有這回事。
黃仁也說，19億美元軍援是歸墊原先提供已提供台灣、區域內夥伴的品項。所以，19億美元實際上並非新增提供台灣未送交軍備品項。他詢問邱國正哪些新增項目是由台灣可以提出要求的。
邱國正回應說，這個資源有分類別，哪些用於平常訓練、裝備，這些都可以談的、要談的。美方既然釋出善意來，「也是互相談妥的」。黃仁詢問美方提供是否有融資？邱國正回應說，美方提供的也有融資。