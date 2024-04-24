越南經濟飆升！2038年將成主流市場 專家分析投資前景
越南景氣受到疫後全球需求疲軟的影響，曾一度邁入寒冬，但隨著2024年的到來，許多國際財務分析專家都表示越南經濟將成未來全球龍頭。世界銀行（World Bank）於23日表示，越南2024年經濟成長預估，可望高達5.5%，增幅要比2023年5.05%還要高，而越南2025年經濟成長率估將上看6%。國際貨幣基金組織（IMF）推測在2038年越南GDP估達1.56兆美元，躍身為全球第21名，擠下印尼並成為東協（ASEAN）經濟領頭羊。
國際中心賴正琳／綜合報導
世界銀行指出，從2024年初來看，越南經濟各方面都有出現復甦跡象，例如出口正在反彈，民眾消費以及民間國內投資也慢慢在增加。
至於國際貨幣基金組織在3月下旬曾統計，越南2024底年GDP整體規模，可望達4,697億美元，東南亞排名第5名，印尼、泰國、新加坡和菲律賓都比越南經濟體要大。IMF認為，最晚在2033年前，越南可望升至第24位，經濟規模達1.05兆美元。
根據越南國家統計總局，越南2023年12月底GDP增長6.72%，帶動全年GDP增長達5.05%，不僅高於市場預期，也正式突破5字頭大關。2023年備受矚目的外商直接投資（FDI）金額12月持續攀升至231.8億美元，同期間工業生產指數年增率5.8%，零售銷售年增率9.3%，皆表明國內外需求與消費人均正在復甦。