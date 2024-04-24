許美靜開唱挨轟偷懶！伍佰、五月天「互動歌迷」反激起演唱會高潮

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「搖滾天王」伍佰老師也曾在中國開唱時，被歌迷大喊：「演唱會不要聊天！」不過伍佰幽默回應：「停！演唱會剛開始而已呀！你們到最後會沒有力量」逗得全場歌迷笑不停；另外，伍佰演唱〈夢醒時分〉時只唱開頭2字「你說」，自己則化身「指揮家」帶動歌迷合唱。
同樣是大量時間「互動歌迷」，伍佰卻沒有像許美靜一樣挨轟的原因可能是「氣氛」與「實力」的問題，伍佰的歌曲經典、傳唱度極高，眾所皆知他的歌迷比歌手還「愛唱」，每每開唱都是全場「賣力合唱」壓過伍佰本人，伍佰所幸直接開起「大型音樂課」，在舞台上東奔西跑當指揮家，這樣的互動卻也格外受到歡迎，而不是只把麥克風遞出去獨自偷懶，「經典情懷」是歌迷們買單的重點。
垃圾話噴全場！五月天歌迷「就愛這一味」貼近偶像
天團五月天的演唱會開賣就搶光，除了多首經典好歌表演之外，「Talking橋段」才是鐵粉們最愛的安排，這段時間五月天會多次點出台下歌迷，請他們分享成為「五迷」的感人故事，同時也開放現場點歌，阿信幽默的主持風格、團員間的「垃圾話」不斷，每每開唱都成為「高潮」階段，讓歌迷不僅聽到真實演唱，也有更貼近偶像的機會。
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