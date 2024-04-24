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許美靜開唱挨轟偷懶！伍佰、五月天「互動歌迷」反激起演唱會高潮

▲許美靜（左起）開唱挨轟偷懶，伍佰、五月天演唱會上大量「互動歌迷」，卻成為演唱會高潮時光。（圖／深圳太古宙文化微博、AlalaSolutions微博、相信音樂提供）
▲許美靜（左起）開唱挨轟偷懶，伍佰、五月天演唱會上大量「互動歌迷」，卻成為演唱會高潮時光。（圖／深圳太古宙文化微博、AlalaSolutions微博、相信音樂提供）

記者黃雅琪／台北報導

新加坡歌手「小王菲」許美靜唱紅〈城裡的月光〉、〈遺憾〉、〈蔓延〉等曲，日前在南京舉辦復出演唱會，被踢爆2個多小時的演出、只唱30分鐘，引發歌迷怒吼：「退票！」同樣喜歡在演唱會上「互動歌迷」的伍佰、五月天，多年來巡迴開唱卻是廣獲好評，還創造出「個人特色」為演唱會激起一波波高潮。

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▲許美靜開唱挨轟划水，主辦方回應了，5月演唱會也因此急喊卡。（圖／深圳太古宙文化 微博）
▲許美靜2個半小時的演唱會，全程只開口唱了30分鐘，引發爭議。（圖／深圳太古宙文化 微博）
只唱「你說」化身指揮家！伍佰賣的是一種「經典情懷」

「搖滾天王」伍佰老師也曾在中國開唱時，被歌迷大喊：「演唱會不要聊天！」不過伍佰幽默回應：「停！演唱會剛開始而已呀！你們到最後會沒有力量」逗得全場歌迷笑不停；另外，伍佰演唱〈夢醒時分〉時只唱開頭2字「你說」，自己則化身「指揮家」帶動歌迷合唱。

▲伍佰演唱會上當「指揮家」互動歌迷，全場開心合唱。（圖／AlalaSolutions微博）
▲伍佰演唱會上當「指揮家」互動歌迷，全場開心合唱。（圖／AlalaSolutions微博）
同樣是大量時間「互動歌迷」，伍佰卻沒有像許美靜一樣挨轟的原因可能是「氣氛」與「實力」的問題，伍佰的歌曲經典、傳唱度極高，眾所皆知他的歌迷比歌手還「愛唱」，每每開唱都是全場「賣力合唱」壓過伍佰本人，伍佰所幸直接開起「大型音樂課」，在舞台上東奔西跑當指揮家，這樣的互動卻也格外受到歡迎，而不是只把麥克風遞出去獨自偷懶，「經典情懷」是歌迷們買單的重點

▲五月天在成團日當天與五迷一起度過。（圖／相信音樂提供）
▲五月天演唱會上的「Talking橋段」一直是歌迷最愛的環節。（圖／相信音樂提供）
垃圾話噴全場！五月天歌迷「就愛這一味」貼近偶像

天團五月天的演唱會開賣就搶光，除了多首經典好歌表演之外，「Talking橋段」才是鐵粉們最愛的安排，這段時間五月天會多次點出台下歌迷，請他們分享成為「五迷」的感人故事，同時也開放現場點歌，阿信幽默的主持風格、團員間的「垃圾話」不斷，每每開唱都成為「高潮」階段，讓歌迷不僅聽到真實演唱，也有更貼近偶像的機會

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