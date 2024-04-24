拿朋友錢買房！登記她名下「轉賣賺千萬」失聯 法官判僅還341萬
新竹一名男子6年前替自己的女性好友代墊自備款和房貸，在竹北以1120萬的價格購入房屋，並登記在該女子名下，並約定未來沒有要居住後，就賣房歸還結餘款項，豈料該女卻私自賣房，無本獲利1010萬後失聯，男子氣炸提告。新竹地院審理後，認為女子應返還341萬餘元較為適當。可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書，男子與女子為好友，基於朋友間誠信互助之原則，2019年決定以1120萬元購入竹北房屋，並付出自備款、房屋貸款及其房屋一切所有開銷，更將房屋產權登記在女子名下，兩人互相約定，未來女子打算搬離，就將房子賣掉，歸還結餘款項。
後續竹北房市行情大漲，女子在2022年私下將房產賣出，獲利1010萬元後失聯，男子則是被其他朋友告知才得知此事，讓他一氣之下告上法院，除了代墊購屋費用外，還幫忙付過卡費、汽車貸款，全部支出總計1363萬餘元，要求女子全數歸還。
新竹地院審理時，法官發現男子在LINE對話紀錄中曾提到，「我本來什麼都不要的，就是因為妳這些莫名其妙的行為惹毛了我」、「忍讓妳、什麼事都讓妳是因為愛」，女子則回答「房子不可能給你」，認為雙方對於該房屋的內部關係為何尚有爭執，以及男子也無法提出證據證明兩人曾約定賣房的結餘款項應該歸還，因此判定女子應返還341萬餘元較為適當，全案仍可上訴。