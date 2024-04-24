洪一中遭反鎖！被記過副局長黑歷史曝光 曾開會翹腳被韓國瑜訓斥
台鋼雄鷹總教練洪一中上周末指控澄清湖棒球場場方人員將他關在地下停車場，受困10多分鐘才有人來開門，高雄市政府連日澄清，且先撤換球場主任外，隔天又公布最新懲處名單，運發局副局長被記小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。網紅歷史哥在臉書曝光運發局副局長謝汀嵩黑歷史，2019年就曾遭時任市長韓國瑜訓斥。
記者何哲欣／台北報導
2019年3月19日，韓國瑜罕見在市政會議上動怒，不滿當時的環保局副局長謝汀嵩在會議中，翹著二郎腿東張西望、態度散漫，當場怒斥「什麼態度！」韓國瑜隔天受訪也說，這個官員（指謝汀嵩），差一張躺椅，就像在夏威夷海灘一樣，希望市府官員一條心，而不是開會時翹個二郎腿，抖來抖去，東張西望。
謝汀嵩10天後就被非主管職的運動發展局專門委員。謝汀嵩任職公職近30年，在陳菊市長任內表現優異，曾任高雄市1999主任，2018年11月從殯葬處長一職，被拔擢為環保局副局長，但又遭韓國瑜調離主管職，2020年陳其邁上任市長後，謝汀嵩又被升任為運發局副局長。
但他依舊我行我素，2021年底，他公然替菊系議員參選人拉票，遭市議員邱于軒點名違反行政中立，被請進議會備詢，又因在議事廳顧著滑手機，再引起議員宋立彬不滿。連當時的議長曾麗燕都忍不住跟陳其邁喊話，不適任的人，應該調整。
不只藍營有意見，民進黨議員林智鴻在議會也曾質疑，謝汀嵩做為副手，對於局內業務代為決行的件數，不僅每月平均件數高於前任的副局長，甚至比現在的局長還要多，究竟是分工還是架空，已有僭越職權之虞。