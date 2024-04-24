Jokic「大哥」與球迷爆發口角！還毆打湖人迷 聯盟決定介入調查
NBA美國職籃季後賽，在昨（23）日G2由洛杉磯湖人交手丹佛金塊，金塊靠著當家主控Jamal Murray中距離絕殺，以101:99絕殺湖人在系列賽大比分拿下2勝、0敗，雖金塊在這場贏下比賽，但卻在昨（23）日賽後發生意外插曲，根據美媒《The Athletic》表示，金塊當家中鋒Nikola Jokic的「大哥」Strahinja Jokic疑似在金塊獲勝後，毆打一名湖人球迷，聯盟已經決定介入調查。Strahinja Jokic擁有前科，也曾在2019年時，因為暴力襲擊女性被捕，當時更是威脅要趁她睡著時掐死她。
記者張志宇/綜合報導
根據《The Athletic》指出，昨日在Jamal Murray絕殺湖人後，當時Nikola Jokic的兩位兄長Strahinja Jokic與Nemanja Jokic在觀眾席慶祝，卻有兩位球迷走向他們，在經過一番口角爭鬥後，Strahinja Jokic便出拳痛毆對方，球迷被打到頭部後隨即離場，聯盟官方已經就此事展開調查。
目前除了聯盟已經公開表示將介入調查，丹佛當地警方也在今（24）日表示，目前警方也在調查此案件，不排除與NBA官方合作，盼能儘早釐清案情真相。
Strahinja Jokic曾放話要打Markieff Morris
此案件發生在Strahinja Jokic身上可說是見怪不怪，早在2021年11月8日時，當時金塊在例行賽交手邁阿密熱火，Nikola Jokic因不滿Markieff Morris阻擋在進攻入線，隨即衝撞Markieff Morris，在當時引發火爆衝突。
Nikola Jokic與Markieff Morris在發生衝突後，Nikola Jokic的哥哥Strahinja Jokic更是在當時喊話嗆聲，「要找人好好處理Markieff Morris」，此事在當時也引發聯盟關注。
值得一提，Strahinja Jokic與Nemanja Jokic都是籃球員出生，身材都相當魁武，其中Strahinja Jokic更是擁有前科，也曾在2019年時，因為暴力襲擊女性被捕，當時更是威脅要趁她睡著時掐死她。
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