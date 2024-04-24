傅崐萁不甩黨內異音堅持赴中 綠委曝「藍營OS」：真的像病毒一樣
花蓮餘震不斷，至今已逾千起，不過國民黨立院黨團總召傅崐萁25日將率約10位立委訪問北京，行程仍照舊不改，不僅被民進黨批評，就連國民黨內也雜音不斷。民進黨立委吳思瑤今（24）日受訪時表示，昨天有看到國民黨立委勸退，但傅崐萁覺得聽北京命令比聽災民心聲重要；民進黨立委黃捷則表示，國民黨內心裡的OS是「傅崐萁真的像病毒一樣」，現在支持傅崐萁的，可能比支持徐巧芯的少。
記者王德蓉／綜合報導
傅崐萁23日發出新聞稿表示，率立委訪問大陸，是為了恢復兩岸交流觀光、為農漁產品打通外銷大陸、更是為兩岸能夠和平以及為振興花蓮災後重建經濟發展而努力，「是責無旁貸的公務行程」。對於傅崐萁堅持訪中，吳思瑤表示，傅崐萁怎麼樣都說不聽，覺得聽北京命令比聽災民心聲重要，除了民進黨，社會各界都對於傅崐萁的做法予以撻罰，昨天也聽到國民黨內部有立委釋放出應思考是否成行的說法，黨內都有意見了，但傅崐萁連同仁的勸都不聽，是有史以來最鴨霸的黨團總召、最踐踏民意的區域立委。
黃捷則表示，連台北市長蔣萬安都覺得要以賑災為優先，國民黨立委羅智強也說傅崐萁不是不會調整的人，而現在國民黨內心裡的OS都是「傅崐萁真的像病毒一樣」。黃捷認為，在這個關鍵時刻赴中毫無正當性可言，傅崐萁是花蓮選出的民意代表，花蓮需要他時，他卻一心向中國，就連國民黨也不認同，現在可能支持傅崐萁的人比支持徐巧芯的人少。