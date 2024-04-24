強震重創花蓮經濟！黃暐瀚：傅崐萁赴中國爭取陸客來台 才有生機
國民黨立院黨團總召傅崐萁在立院開議期間訪問中國，引發爭議，雖然連黨內都認為不宜，不過傅崐萁可能僅會微調時間，但訪中勢在必行。資深媒體人黃暐瀚說，0403強震重創花蓮，傅崐萁趕著赴中，就是指望陸客來台，花蓮才有生機。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，0403地震之後，花蓮的觀光，形同被判了死刑，訂房被直接退到十月，整個暑假都沒指望了。農民賴以為生的農特產品，因為公路管制（1900-0600不開放），運不到北部販賣；原本每到週末就人山人海的東大門夜市，450個攤位，幾個週末都空空蕩蕩；貨賣不出去，人進不來，花蓮現在，怎麼辦？
黃暐瀚提到，交通部計畫推出三十億「花東觀光振興方案」，針對到花東的旅客，住宿、旅費、消費，給予補助，不過新冠疫情後，國旅整個衰退，傅崐萁說，以現在花蓮的狀況，光靠國旅可能不夠，還得有新的客源挹注，才能有生機。傅崐萁指望的，就是陸客來台。
黃暐瀚說，傅崐萁原本要在週四晚上的赴中國，因為週五院會不宜缺席，應會延後，但傅崐萁認為，國會議員去WHA爭取台灣曝光度，是公務；參加世界台商大會，是公務；去中國爭取台灣農漁產品賣過去，陸客能過來，當然也是公務。