TPASS將滿周年！抽「乘車金」最高15000元 澎湖有望5月上路
TPASS 月票自去年7月1日上路啟用迄今，已實施10個月，交通部今（24）日宣布感恩回饋抽獎活動開跑，抽「乘車金」最高15000元。公路局指出，目前全台剩下金馬澎尚未加入，澎湖規劃兩種方式，預計最快5月可以上路。
記者許若茵／台北報導
行政院長陳建仁表示，交通部為了減輕通勤通學族群交通負擔及促進公共運輸使用，透過疫後特別預算推動TPASS月票，目前已累計約608.9萬人次加值購買月票方案，並有約4.46億人次使用月票搭乘各類運具，公共運輸運量成長率達到15.8%，已取得相當亮點的執行成效，也期勉交通部及各相關單位持續努力，讓更多人享受TPASS月票的便利服務及豐碩成果，達到疫後特別預算讓全民共享經濟成果的推動初衷。
交通部長王國材指出，TPASS月票上線以來10個月的期間，交通部也積極輔導地方政府規劃月票方案，目前已有19個縣市響應推動，更創造了許多里程碑，除了歸功於各單位的付出外，更要感謝民眾對於這項政策的支持及踴躍使用，所以特別在政策即將滿一週年的時候，規劃感恩回饋抽獎活動，向使用TPASS月票的民眾表達謝意。
交通部表示，這次的抽獎活動規劃「鐵粉獎」、「熟客獎」及「新客獎」等3個獎別，最高有15000元TPASS乘車金，再加上各縣市政府、運輸業者、票證公司及驗票機廠商積極響應，踴躍提供加碼，抽獎獎項數量超過1000個。
公路局透露，澎湖TPASS方案有兩種，市區公車210元、公車與交通船1000元，預計最快5、6月上路，金馬則因現在公車已免費，正在研擬相關方案。