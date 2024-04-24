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小S大女兒是學霸！Elly錄取「這兩間頂尖名校」　媽不捨陪同赴美

▲小S大女兒是學霸，Elly（許曦文）錄取兩間國際名校，媽媽不捨，將會陪同赴美一段時間。（圖／Elly 許曦文IG）
▲小S大女兒是學霸，Elly（許曦文）錄取兩間國際名校，媽媽不捨，將會陪同赴美一段時間。（圖／Elly 許曦文IG）

記者楊穎軒／綜合報導

綜藝天后小S（徐熙娣）結婚18年育有3名女兒，近日傳出18歲長女Elly（許曦文）將赴美攻讀名校南加大或加州大學，為名符其實的學霸，對此，媽媽小S證實此事，透露很替Elly開心，卻又不捨女兒到國外讀書，屆時會陪同到當地，安頓好愛女後才返台。

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▲小S大女兒Elly（上圖）、次女Lily都是美人胚。（圖／翻攝自Elly 許曦文、Lily Hsu IG）
▲▼Elly成功錄取南加州大學、加州大學伯克萊分校，將赴美唸商。（圖／Elly 許曦文IG）
▲Elly已經長得亭亭玉立。（圖／翻攝自小S臉書）
據《CTWANT》報導，知情人士透露，Elly的學業成績相當優異，目前已經申請上南加州大學（University of Southern California）、加州大學伯克萊分校（University of California, Berkeley），而她曾經透露對商學院、行銷領域有興趣，高中就選修經濟的課程。

▲▼Elly（許曦文）成功錄取南加州大學、加州大學伯克萊分校，將赴美唸商。（圖／Elly 許曦文IG）
▲▼Elly美貌與腦袋兼具。（圖／Elly 許曦文IG）
▲▼Elly美貌與腦袋兼具。（圖／Elly 許曦文IG）
小S婆家家人都是高知識分子，公公許慶祥學歷為中山醫專（現為中山醫學大學），曾經擔任小兒科醫生，婆婆黃秀珍是職業律師，老公許雅鈞擁有南加大建築系學士、哥倫比亞大學建築碩士學位，許雅鈞姊姊許瑞云是哈佛大學營養學及流行病學碩士、波士頓大學醫學博士，妹妹許馨云也有美國法學博士的高學歷，以及加州執業律師資格。

▲小S公公許慶祥（前排右三穿紅色羽絨外套者）驚傳心肌梗塞猝逝。（圖／小S臉書）
▲小S婆家幾乎全家人都是學霸。（圖／小S臉書）
Elly會唸書也有明星潛質，一雙單鳳眼、冷峻又厭世的五官，加上學舞多年的高䠷身材，受封「台版金高銀」，一出道就被各大品牌Samsung、VALENTINO、Tiffany & Co.、Dior等力邀合作，更登上多家時尚雜誌封面，知名保養品創辦人形容她的東方美，「單純卻帶有故事性的眼神，具有強大的可塑性以及神祕感。」

▲Elly厭世臉深受時尚界喜愛。（圖／Elly 許曦文IG）
▲Elly厭世臉深受時尚界喜愛。（圖／Elly 許曦文IG）
▲小S女兒許曦文在《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」。（圖／奇蹟映畫所提供）
▲Elly在《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」。（圖／奇蹟映畫所提供）
去年，Elly挑大梁主演蘇打綠MV，被導演殷振豪磨出動人哭戲，也完成改編日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集《聰明鎮》拍攝，如今將暫緩演藝工作，赴美唸大學，未來發展備受期待。

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