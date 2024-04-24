名家論壇》吳崑玉／小傅何不學學強生的艱難選擇？

我是廣告 請繼續往下閱讀
據CNN報導，在伊朗襲擊以色列的第二日，強生便與眾議院民主黨領袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries)通電話。強生在電話中表示，他已準備好針對烏克蘭援助採取行動，儘管這會激怒不支持向烏克蘭提供額外援助的共和黨人，還可能讓他丟掉工作。眾議院外交事務主席麥考爾(Michael McCaul)說，強生在試圖保住自己的工作和做正確的事情之間左右為難。右翼共和黨人要求強生，利用援助作為要脅拜登政府在美墨邊界採取強硬政策的要求，對此強生選擇拒絕。共和黨內部還有議員威脅要罷免強生的議長職位。身為虔誠基督徒的強生，感受到自己未來的重擔，也知道歷史正注視著他，他因此向上帝祈禱，最後援烏法案以311:112獲得通過。除援烏法案外，強生還推動通過了向以色列和台灣提供新的援助，加強美國對以、台這兩個熱點的支援。
坐在權勢高位上的政治人物，常常要面臨艱難而痛苦的選擇。這些選擇經常不是學術討論那種同一範疇內的正反辯論，諸如現實主義或理想主義、孤立主義或世界主義、廢死或反廢死之類的爭辯。而是國家利益與個人前途或生存間的尖銳衝突，這是考驗政治人物心智、價值、與品格的關鍵時刻。「茍利國家生死以，豈因禍福避趨之?」林則徐的邊關道別，說起來容易，做起來難。許多藍營政治人物愛把這句話掛在嘴邊，但真到了重大歷史轉折點的風頭浪尖上，又有幾人真能放下自身利益的考量，選擇站在國家利益那一邊?
我們常感嘆，美國兩黨雖然成天鬥得你死我活，寸土必爭，但面對國家利益，兩黨卻能保持一致，形成「兩黨外交」、「兩黨國防」，美國參眾議員訪台時，常是兩黨議員都身列其中，便是一例。但強生的案例告訴我們，「兩黨外交」不只是一種概念或傳統，更不是儀式，而是基於政治人物自身的品格與膽識，做出要砸真金白銀，或可能改變政治敵我形勢的抉擇。在強生做出最後決定前，他是猶豫過的，他對後果的估算是缺乏明確答案的，所以他才會向上帝祈禱。當他決定挺烏克蘭時，他是把自己的職位與政治前途壓下去當賭注的，他這個決定，可能得罪了整個川普系右派的共和黨議員，以後的日子可能是很難過的。在此一美國總統大選前的熱戰當口，他的決定是會影響到政權輪替的，甚至是被川普系統當作叛徒與罪人的。
但他終究做出了正確的選擇，站在國家利益與全球戰略需求這一邊。CIA估算過，烏軍的彈藥將要用盡，如果美國再不給烏克蘭輸送作戰資源，今年年底前烏軍便將戰敗，俄羅斯的邊界將推進到第聶伯河以西，甚至直接威脅到波羅地海三國，與波蘭、羅馬尼亞等東歐國家，屆時美歐將耗費更多軍費與資源來抵擋俄羅斯。更慘的是，過去30年承平時代，西歐各國軍備廢弛已久，要重建至少得等上3-5年，但普丁恐怕不會等那麼久。
普丁心心念念想著的「重返俄羅斯榮光」，其實是葉卡婕琳娜大帝時代的俄羅斯。在西方，她瓜分了波蘭，疆域直抵波羅地海。在南方，烏克蘭與克里米亞均被她納入囊中，勦滅了哥薩克人的叛亂，並對此區進行殖民。換句話說，普丁的野心不會止於烏克蘭，他只是用希特勒奪取捷克的話術，想降低西方國家抵抗他侵略的決心。同樣的，在東方，習近平的野心也不會僅止於南海與台海，他的基本目標是要和美國平分太平洋，西太平洋第一島鏈的日本、菲律賓，以至東南亞，都應該是中國的統治區域。至此，海權國家與陸權軸心的對抗形勢已經成形，從軍事、政治、到經濟，都在重回冷戰格局，切割得愈來愈明顯，而且沒有緩和跡象。
在此同時，咱們最大在野黨，國會多數黨的總召傅爺，卻堅定不移的要率國民黨立委們訪問大陸。而且輿論譁然，同志退縮，花蓮不斷地震致災，號稱20位卻只有5位表態會去，連聯合報社論都高度質疑，他還是堅定的要去，說是為了花蓮觀光與農產品不得不去。到底是他真心想去?還是對岸要他這時候必須去?當人形立牌讓老共放話?令人感到好奇?政壇老屁股們喝酒說笑，你們不要污衊他，他搞不好是去曲線救國，彎道超車，飛去北京見布林肯的?
問題是，不論是為了花蓮觀光或是農產品行銷，那也是他的選區事務，不是國家利益與總體戰略一個等級的需求。怎麼說那都是一種「私」的考量，蓋過了「公」的需要。花蓮震成這樣，他也頂多延一天出發，從425延到426，他是不知道酷愛諧音梗的台灣人，會怎麼玩「426」這個梗嗎?不知道426這個帽子一扣上，對國民黨有多傷嗎?
小傅不妨看看強生，同樣是與執政黨不對盤的國會多數黨領袖，在國家戰略與個人利益之間，做出了什麼樣的選擇?那是一種價值選擇與人格特質的展現，一種社會對政治人物的靈魂拷問，載舟覆舟，所宜深慎。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com