今日廣場》李妍慧／力挺產學專家入閣　勿以鬥爭評價新人事

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賴清德這次財經內閣佈局也贏得業界的掌聲，工總理事長苗豐強肯定這次新內閣「引進智慧創新的能量，廣納各界專業人才」，準國發會主委劉鏡清長年擔任工總專家顧問，熟悉產業界；準經濟部長郭智輝熟悉半導體產業，將有助強化台灣半導體產業發展。苗豐強更讚劉鏡清、郭智輝學有專精，更是首長一時之選。
台灣半導體產業協會（TSIA）曾指，半導體產業占2022年台灣國內生產毛額（GDP）的13.1%。上述數據足以顯示半導體產業是台灣製造業與出口重要動能，既是台灣核心戰略產業之一，更是台灣經濟成長的重要推手。而台灣位於全球半導體產業核心，在美中科技戰的大環境下，郭智輝的出線，可望對於台灣未來半導體產業政策規劃，甚而就業界重視的能源議題，注一劑強心針。
只可惜新官尚未上任，抹黑卻先行抵達。在野黨抓著郭智輝多年前的司法案件，猛攻擊其不適任，卻無視自家更生人總召傅崐萁。讓人不禁認為，國民黨立委對新內閣及國政未來毫不關心，只在意操作仇恨與聲量至上，坐實傅崐萁先前向政府嗆聲的那句「要讓民進黨找不到人當部長」，令人「毛骨悚藍」。企業家從政，郭智輝非第一人，林信義、宗才怡、龔照勝都曾以經轉政，並為台灣奉獻長才，郭智輝願貢獻40年人脈與經驗，絕對是台灣之福。
台灣近8年經濟成長高於全球平均，股市也創史上新高，但面對國際局勢劇烈變化，誠摯希望「行動創新」內閣走馬上任後儘速發揮自身的專業、執行力，讓人民有感，以政績抵禦藍白以表演至上的政壇歪風。而新閣是否適任，往後國會有無數過招機會，藍營大可不必以「毀人設」進行政治鬥爭，而這種人事鬥爭風氣，人民亦會唾棄。
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