Q1營收衰退盤後股價反彈12% 特斯拉在漲什麼？陸行之列舉6大觀察
特斯拉公布第1季營收下滑9%，也是自2012年以來最大衰減幅度，低於分析師預期，儘管如此，特斯拉股價大幅反彈12%、德州儀器也在盤後大漲逾7%。對此，知名半導體分析師陸行之整理出6大原因，並提醒投資人，還是要小心風險，短期風險還在。
記者魏妤庭／台北報導
陸行之指出，今（2024）年股價跌很慘的特斯拉，公布第一季業績，繼續低於市場預期，但股價居然大幅反彈超過10%，德州儀器也在盤後大漲超過7%。他認為，雖然第一季營收掉15%，本來市場預期毛利率會很慘，結果毛利率17.4%，僅比上一季少0.2%，整體毛利率少0.4%。有分析師曾認為特斯拉電動車事業部會虧損，但如今看來有可能因電池成本降價有幫助。
陸行之表示，特斯拉平均單價比上季度好1%，年減僅5%，不知是否與高單價的Cybertruck出貨、販售FSD有關？另外媒報導特斯拉取消25000美元的EV計畫，但馬斯克透露明年會推出、計畫沒改變，言行舉止比較謙虛，大概是被股票崩跌嚇到。而特斯拉擴產趨緩，盡量用現有廠房生產新品，這對資本開支現金流、折舊費用都是好處，如同台積電會用就設備去生產3奈米一樣。
此外，馬斯克預告明年底開始賣Optimus機器人2代，但陸行之認為，預估會推遲1到2年，因為依照過往經驗，馬斯克的目標通常是說給員工聽，不是給外界。至於很多分析師預期今年EV出貨衰退，但馬斯克不改觀點，還是認為成長，但成長要靠大降價來支撐。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。