藍委推核電廠延役 綠委反對「國民黨要在執政縣市蓋新核電廠？」
國民黨立委擬提案修「推動核子反應器設施延役條例草案」，放寬核電廠延役規定。對此，民進黨立委林宜瑾今（24）日表示，她堅決反對老舊核電廠延役，因此非常認同本週六「427反核電延役」行動訴求，呼籲國民黨回頭是岸，切莫與未來世代為敵。
記者陳佩君／台北報導
林宜瑾指出，藍委透過修法，降低核安風險管制門檻，為老舊核電廠延役開後門，不但違背民眾期待，而且從頭到尾搞不清楚狀況；她說明，核一廠、核二廠不但運轉執照早就到期，且燃料池已滿、爐心燃料退不出，乾貯設施地方又有諸多疑慮，至今遲遲無法啟用，毫無繼續發電的客觀可能，更何況無論核一、核二又或是核三廠，皆已提出除役計畫且完成審查。
林宜瑾強調，當現有核電廠都已依法進行除役又或是除役準備，就算新法上路，除役工作也不該走回頭路，「難道國民黨要在他們的執政縣市蓋新的核電廠嗎？」
林宜瑾表示，人人都有24小時電源隨開隨用的需求，但是卻也人人反對電廠設在自家附近，面對燃氣發電廠都是如此，何況是核能發電廠，以及高放射性廢棄物最終處置設施。
「不要讓今天的決定，成為明天的困境！」林宜瑾認為，身為立委就應該為全民福祉發聲，努力開創更加環境友善的發電方式，降低民眾疑慮與反感，國民黨應知回頭是岸，切莫與未來世代為敵。