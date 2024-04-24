NBA季後賽／Doncic、Irving合轟55分　獨行俠96：93勝快艇追平

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進到下半場前段雙方戰況一樣膠著，但快艇在第3節最後9秒時，先是靠著James Harden三分出手站上罰球線追平比分，隨後快艇再靠著獨行俠球星Luka Doncic不滿裁判，被吹技術犯規反超比分，第3節結束以66:65反超逆轉獨行俠。
來到末節，獨行俠先是在7分35秒時靠著鋒線球員PJ Washington命中三分球追平，隨後Luka Doncic與Kyrie Irving連續命中3分球超前，反觀快艇在進攻端熄火，末節前8分鐘僅打出一波8:17攻勢，終場就以93:96不敵獨行俠，系列賽大比分戰成1勝、1敗。
此戰獨行俠雙星Luka Doncic與Kyrie Irving表現十分出色，分別攻下32分、9助攻、6籃板，與23分、6籃板、3助攻，兩人正負值分別為+14與+6，其中PJ Washington更是扮演好「稱職綠葉」，全場出戰34分鐘，繳出16分、6籃板。
快艇本場得分最高的為James Harden，全場出戰41分鐘，繳出22分、7助攻、6籃板的成績，其中本場James Harden罰球9投8中，生涯季後賽罰球數也來到1073球，成為歷史第10名，差歷史第9的Dirk Nowitzki僅有1球的差距（生涯季後賽罰球進球數為1074球）。