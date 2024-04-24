英超／阿森納5:0大勝切爾西！領先曼城、利物浦 兵工廠有望奪冠
英超第29輪的補賽，「兵工廠」阿森納主場面對「切爾西，上半場，賴斯助攻特羅薩德小角度精采進球，傑克森射門中柱，隨後門前又錯失頭球機會，半場阿森納1球領先。然而90分鐘比賽結束，阿森納交出了一場難以置信的「大冷門」，阿森納以5：0大勝切爾西，有機會拿下冠軍。兵工廠目前積分77分，領先曼城的73分，還有利物浦的74分，兵工廠本季也進帳82顆進球。
記者吳政紘/綜合報導
本場比賽第4分鐘，賴斯在左路拿球後一路向前推進，無人阻礙後送出，跟進的特羅薩德小角度低射近角入網，阿森納1：0領先。
這個進球掀開了阿森納的進球表演，但上半場比賽這個1：0的比分也沒有改變，反倒是到了下半場比賽，切爾西忽然崩盤。
切爾西在下半場防線忽然紙糊一般，阿森納怎麼射怎麼有，運氣也站在阿森納這邊，下半場哈弗茲連進兩球，本懷特同樣上演梅開二度，厄德高兩次助攻，馬丁內利最後時刻錯失機會。
這場比賽的分差是兩隊在正式比賽中，切爾西落敗的最大比分紀錄，1930年切爾西曾1:5不敵阿森納，這也是藍軍在1986年輸給QPR以來，在倫敦德比中輸最慘的一場。
阿森納5：0大勝切爾西，讓不少專家都陷入納悶，因為不但積分落後，連進球數也被踢爆，切爾西也可能因此，承受被球迷罵的狀況。
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