《不夠善良的我們》林依晨討好型人格挨轟綠茶 許瑋甯心疼發聲
在台劇《不夠善良的我們》裡，林依晨討好型人格作祟，趁賀軍翔與許瑋甯感情破裂，從「紅粉知己」順勢扶正成功，被網友形容為「綠茶婊」或「小三」，但許瑋甯視角並非如此，她表示，「簡慶芬是一個很多事情都想要做到盡善盡美，其實滿令人心疼的角色，犧牲了自己去周全別人。」
記者羅凌筠／綜合報導
劇情揭曉林依晨與賀軍翔結婚原因，賀軍翔飾演的「何瑞之」在出差上海期間，簡慶芬搬進他家照顧他媽，最後男方順勢求婚，此段播出後引爆網友討論，「居然因為這樣就結婚？」、「最不善良的是何瑞之吧？」，但也有人為男方說話，「我覺得何很可憐，一直聽媽媽、聽老婆的話。」
連柯震東都認為何瑞之令人感傷，「他就是想要把事情都做好，但在他身邊的每個人都莫名悲傷。」而在賀軍翔眼中，許瑋甯飾演的「張怡靜」（Rebecca）則是敢愛敢恨，總不想被發現內心的脆弱而武裝自己，同樣引人憐惜。
《不夠善良的我們》在本周末即將迎來大結局，問及最期待的一場戲，林依晨與許瑋甯爆料是最後一集，林依晨洩漏拍攝幕後故事，在拍完最後一集、最後一個鏡頭時，導演打開對講機對她說，「依晨，辛苦了，謝謝妳來當我的女主角！」感動的發言讓人更好奇最終結局的發展。
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