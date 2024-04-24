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林志玲避談好友黃子佼！曝復出影壇時間表：未來將以不同身分參與

▲林志玲亮麗出席代言活動避談好友黃子佼敏感話題，也透露未來復出影壇可能性，但將以不同身分參與。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲林志玲亮麗出席代言活動避談好友黃子佼敏感話題，也透露未來復出影壇可能性，但將以不同身分參與。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者黃雅琪／台北報導

資深主持人黃子佼被控性騷擾，又爆出購買「非法偷拍論壇」上百部影片、包括7部「未成年少女不雅影片」。好友林志玲今（24）日出席代言活動，沒有回應「黃子佼事件」，僅提到未來演藝規劃：「未來以不同身分和方式，為電影共襄盛舉。」而黃子佼子弟兵陳明珠，先前才切割師父，今日則接棒品牌主持。

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▲林志玲提到母親節會在台灣跟媽媽度過。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲林志玲提到母親節會在台灣跟媽媽度過。（圖／記者嚴俊強攝影）
林志玲今日現身代言活動，身穿喜氣洋洋大紅色禮服，依然不忘露出纖細美腿成為鎂光燈焦點。林志玲與AKIRA婚後育有1名寶貝兒子，為人母的她提到即將到來的母親節表示：「我覺得陪伴是最好的禮物，想陪伴、擁抱一定要獻上，有愛一定要說出來。」她透露母親節會在台灣與媽媽一起度過。

許久未有影視作品的林志玲，被問到未來的規劃表示：「沒有特別去想過，這次參加（北京）電影節的感受像是回到自己的原點，畢竟我的演藝圈起步就是從電影《赤壁》開始的，也提醒自己在未來的某一天，以不同身分和方式，為電影共襄盛舉。」

▲林志玲亮麗出席代言活動。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲林志玲亮麗出席代言活動。（圖／記者嚴俊強攝影）
提到如何在工作、母親之間調配時間，林志玲表示：「好像也不只是父母親，我覺得是每個人的學習，我自己聽過一句話是『時間的神就是自己，只有你自己能夠做好人生每一個階段的安排，做每一件事的時候一定要百分百專心，珍惜才會擁有最好的當下的自己』，所以我每次也都是提醒自己，包括現在帶孩子我也是百分百的陪著他，如果現在出來工作，我就是百分之百。」

林志玲提到，之前常常跟婆婆請假去工作，有些不好意思：「大家都可以選擇做到最好的調配，最重要是感謝珍惜，還有用很正向積極的去面對每一天，那就會非常值得。」

▲陳明珠日前發出聲明，與師父黃子佼切割。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲陳明珠日前發出聲明，與師父黃子佼切割。（圖／記者嚴俊強攝影）
有趣的是，今日的品牌代言活動，2023年原本是由黃子佼主持，但是今年卻改由黃子佼的子弟兵陳明珠接手，陳明珠正巧日前才切割師父黃子佼：「本人宣布與黃子佼先生負責之『洒落嚴選行』終止經紀合約。」

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