林志玲避談好友黃子佼！曝復出影壇時間表：未來將以不同身分參與

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許久未有影視作品的林志玲，被問到未來的規劃表示：「沒有特別去想過，這次參加（北京）電影節的感受像是回到自己的原點，畢竟我的演藝圈起步就是從電影《赤壁》開始的，也提醒自己在未來的某一天，以不同身分和方式，為電影共襄盛舉。」
提到如何在工作、母親之間調配時間，林志玲表示：「好像也不只是父母親，我覺得是每個人的學習，我自己聽過一句話是『時間的神就是自己，只有你自己能夠做好人生每一個階段的安排，做每一件事的時候一定要百分百專心，珍惜才會擁有最好的當下的自己』，所以我每次也都是提醒自己，包括現在帶孩子我也是百分百的陪著他，如果現在出來工作，我就是百分之百。」
林志玲提到，之前常常跟婆婆請假去工作，有些不好意思：「大家都可以選擇做到最好的調配，最重要是感謝珍惜，還有用很正向積極的去面對每一天，那就會非常值得。」
有趣的是，今日的品牌代言活動，2023年原本是由黃子佼主持，但是今年卻改由黃子佼的子弟兵陳明珠接手，陳明珠正巧日前才切割師父黃子佼：「本人宣布與黃子佼先生負責之『洒落嚴選行』終止經紀合約。」
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