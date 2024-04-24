權值四雄漲勢剽悍、台積電大漲29元　台股漲逾500點、站短期均線

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今日電子成交比重稍微回升到57%，電子權值股也向上點火，台積電開盤上漲16元，來到770元，隨後漲幅擴大，終場上漲29元、來到783元，最高一度來到785元，跳空站上5日線，貢獻大盤指數235點；鴻海走勢更為剽悍，開高走高，一度來到157元，終場上漲12元或8.33%，來到156元，貢獻大盤指數有50點；聯發科上漲38元，來到1010元，重回千元大關，貢獻大盤指數有22點；權值四哥廣達更是亮燈漲停，來到260.5元，貢獻大盤指數有32點。光是這4檔權值股就貢獻指數339點，也就是說超過6成的漲點都是來自於權值股。
代工大廠廣達AI伺服器接單火熱，資深副總經理暨雲達總經理楊麒令昨日透露，今年伺服器出貨動能將達到「更樂觀的雙位數成長」，上調今年伺服器出貨展望，激勵今日股價帶量攻上漲停，連帶激勵AI股表現火熱，電腦周邊類股指數強漲逾5%，位居漲幅排行亞軍。個股表現亮眼，多檔攻上漲停，雙鴻、所羅門、勤誠、奇鋐、嘉澤攻上漲停，健策上漲逾8%，緯穎、威盛、川湖等上漲逾7%。
電子股裡PCB概念股也表現亮眼，主要是指標廠欣興昨日表示營運已經落底，激勵股價早盤攻上漲停、來到187元，易華電、楠梓電同步亮燈漲停，台燿上漲逾6%，南電、金居上漲逾5%，群翊、金像電、台光電上漲逾4%。
網通族群也有表現，主要是因為今年第一季SpeceX打破多項發射新記錄，包括單月及單季的發射次數，業界也看好第二季可望再創佳績，低軌衛星概念股受惠程度有望增強，網通族群同樣受惠，昇達科爆量一度漲停，可惜尾盤漲停打開，收在196.5元。鼎天亮燈漲停，普萊德上漲逾8%，光環上漲逾7%，達發上漲逾6%，瑞昱、上詮也上漲逾5%。
非電族群也有表現，觀光類股指數上漲逾1.8%，中國國家主席習近平日前在「馬習二會」上，釋出兩岸旅遊政策可能改變的訊號。對此，國台辦今早則回應稱，中方將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作，因此激勵觀光相關股動起來，首先是航空族群，盤中點火起飛，長榮航大漲將近6%，台灣虎航-創、華航上漲逾2%，亞航力守紅盤。觀光股也點火表態，富野、五福亮燈漲停，山富差一步漲停、上漲逾9%，寒舍上漲逾7%，雲品上漲逾5%，易飛網、鳳凰、夏都則是上漲逾4%。