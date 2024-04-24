黃仁勳開金口！看好人形機器人 所羅門亮燈鎖死、廣明爆量漲停
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在美國舉行的「CadenceLIVE Silicon Valley 2024」上，與Cadence總裁兼CEO Anirudh Devgan進行一場爐邊對話。會中他表示，若沒有向加速運算的過渡，生成式AI將難以實現，更預測未來「人形機器人」（ humanoid robot ）將成主流，這可能是所有人在不久的將來都要製造的設備，且製造成本可能比人們預期的還要低。
記者鄭妤安/台北報導
他指出，AI技術可降低能源成本，若非因創建AI模型，怎麼能節省6倍或10倍的成本呢？一旦模型經歷訓練，數百萬工程師將會從中受益，幾10年來數10億人將會享受到ＡI幫助人們所節省下的能源成本。黃仁勳也提到，現在大部分的東西都由人類設計，包括生產線、倉庫等，相比之下，人形機器人可能會更加靈活、更加多功能，且更有生產力。
AI教父開金口，機器人概念股今日再度成為盤面焦點，多年來致力開發AI視覺軟體的所羅門跳空開高，一開盤立即亮燈鎖死，日前旗下的3D視覺產品AccuPick，也被黃仁勳在介紹輝達機器人平台Isaac時所提及。
股價上同樣受惠的還有廣達旗下卡位機器人領域多年的廣明，為全球第二大協作機器人廠商，今日爆量漲停，成交量高達1.5萬多張。