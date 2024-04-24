特企／「臺灣農業科技園區館」亮相新加坡國際食品展

新加坡國際食品與飲料展（FHA Food & Beverage）於昨(23)日在新加坡EXPO隆重揭幕，展開為期四天的展覽。臺灣農業科技園區與六家優秀的臺灣企業共同組成了「臺灣農業科技園區館(ATP)」為這一盛會增添了矚目的焦點。這些企業包括魔米國際股份有限公司、穀萊生技股份有限公司、珍果生技股份有限公司、光晟生物科技股份有限公司、杏農生物科技有限公司、活那凌生技股份有限公司等。
本報訊
臺灣農業科技園區的謝勝信主任表示，此次參加新加坡國際食品展是臺灣農業科技園區首次踏足這一國際舞台，也代表著臺灣農業科技與食品工業邁向國際市場的重要一步，這次展覽象徵著臺灣在全球農業科技與食品產業中的積極參與，並期待透過此次展覽向國際買家展示臺灣在原料及食品產業方面的研發成果和技術創新的堅強實力，進而促使園區參展廠商與買家展開洽談，增進未來合作之機會，持續 拓展國際市場。
為了展示園區在農業生技與食品加工領域的尖端技術和創新成果，「臺灣農業科技園區館(ATP)」特別舉辦了一場以「未來味覺：科技食宴」為題的推廣試吃行銷活動，試吃現場除6家業者參展產品外，農科園區亦帶來臺灣知名業者包含安心食品(摩斯漢堡)、桂冠食品、萬家香、洋利國際、緒裕生技(台畜子公司)、登峰企業、捷希生技(枝仔冰城)、桂淳股份有限公司等相關產品。在這次活動中，駐新加坡代表處的童振源大使、經濟組吳文忠組長以及新加坡台貿中心的吳宜玲主任率領當地貴賓蒞臨農科館，共同見證了這場展示臺灣農業科技與食品加工的盛會。
園區六家企業代表在現場展示了各自獨特的產品和技術獲得參觀貴賓的高度評價，認可其在技術創新方面的努力與成果，同時也對臺灣食品產業的研發成果和技術創新高度的肯定，後續期待著「臺灣農業科技園區館(ATP)」能吸引更多國際買家與臺灣進行合作，讓新加坡甚至東南亞各國的消費者更加認識臺灣食品的獨特風味，提升臺灣食品的品牌價值。