螢火蟲下雨會出來嗎？專家曝「這時」能見度最高　賞螢10 QA必收

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業局建議每年4月下旬至6月上旬是新北市賞螢的最佳季節，但以今年來說，實際去電北部幾處的螢火蟲園區，都認為母親節左右數量就會大減，最好的賞螢日期會在本週或是下週末。
🟡觀賞時間點？
螢火蟲必須生長在空氣與水質良好、地被植物充足又無光害的水域環境，因此是評估生態環境的重要指標，全台灣約有60幾種螢火蟲，在新北市就能看到20幾種。最佳溫度為20℃以上，晚上6:30-8:00是螢火蟲活動力最旺盛的時間，
🟡下雨還能賞螢嗎？
螢火蟲喜歡有點潮濕、溫暖的天氣，除非風很大、下超大豪雨、溫差明顯下降，毛毛雨螢火蟲還是會出現，且下過雨的夜晚，更容易看到螢火蟲，但如果當下是下大雨的狀態，螢火蟲的翅膀淋濕是不會飛起來，只能在低低的樹叢間看到。
🟡避免光害
有螢火蟲的地方就是繁殖場域，避免開啟手電筒，光害會妨礙牠們配對，同時也不要穿著會發亮的鞋，也不要戴螢光手環、螢光棒，減少光害。
🟡手電筒包上紅色玻璃紙
強光會影響到螢火蟲的求偶動態，但螢火蟲看不見紅光，使用手電筒建議包上紅色玻璃紙，降低對牠們的干擾，但多數園區還是建議不要使用手電筒。
🟡不要揮手驅趕
螢火蟲會感受到氣流，因此賞螢通常會用遠觀的方式，假設螢火蟲飛近身體時，也千萬不要揮手，因為快動作會讓營火蟲誤以為有敵人而呈現「假死」的狀態。建議就是不要理會，螢火蟲就是自行飛離。
🟡不要帶手持電風扇
通常賞螢都是在夏季，很多人為了降暑氣會隨身攜帶小型電風扇，但導覽老師認為，電風扇的氣流，也會提高螢火蟲的危機意識，容易出現假死然後高速墜落地面，因此賞螢的時候建議不要攜帶。
🟡螢火蟲聽覺弱化
螢火蟲聽覺弱化，但擁有敏感觸覺和化學感知，雖然聽覺能力較差，但導覽老師認為通常喧嘩就會出現比較大的肢體動作，就會讓空間的氣流有所流動，螢火蟲會以為是天敵出現，因此假死墜落到地面，但30秒到一分鐘又會飛回來，但如果假死時不慎就容易被踩死。
🟡如何拍攝螢火蟲
若想捕捉螢火蟲飛舞的景象，請關閉閃光燈，使用腳架，光圈調至最大，至少10秒以上的曝光，使用低速快門(Slow Shutter)的方式拍攝。
🟡拍攝時請先關螢幕
照相需長時間曝光，如有遊客經過時攝影師請降低姿勢，並且用帽子或布遮小銀幕或關閉相機，觀眾離開再繼續拍攝。相機指示燈請先貼紙，螢光幕夜間刺眼。