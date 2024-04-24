搶票看張學友演唱會！粉絲坐3小時喊「氣炸了」 原因讓人好暖心
62歲張學友去年6月展開第10套世界巡演「張學友60＋巡迴演唱會」，5月31日起至6月9日將來台北小巨蛋連唱6場，不忍沒搶到票的樂迷向隅，後續加開3場還是秒殺，歌神魅力可見一斑。先前有歌迷看完張學友演唱會，忍不住喊：「氣炸了！3個小時只給我們唱一句...」心疼偶像獨自一人撐完全場表演，連麥克風都不太交給台下。
記者楊穎軒／綜合報導
張學友去年11、12月在南京舉辦3場巡演，事後有網友發文：「氣炸了這個演唱會，3個小時只給我們（粉絲）唱句『她靜靜聽著，我們的演唱會』，其實我們首首都會唱，每首歌都可以互動一齊唱，你（張學友）不要總是顧著自己唱、自己跳，3個小時太累啦！」不捨60多歲的張學友又唱又跳，擔心他體力無法負荷。
另有歌迷分享，張學友表演時賣力唱跳，活力滿滿，嗓音完全不輸CD，甚至更迷人，全程也沒有看提詞機，卻一句歌詞都沒有唱錯，非常專業，很難想像他已經年屆耳順之年，網友紛紛表示：「不愧是歌神」、「一代經典」、「殿堂級享受」、「傳達的都是最真摯的情感」、「歌神永不老！」
但畢竟身體不是鐵打，張學友去年唱破百場後，8月曾經在舞台上跌倒，事後本人坦承梅尼爾氏症復發，開演前半小時就開始暈眩，本來要取消場次，不過看見粉絲都已經入座等候，決定照常演出；今年3月，張學友突然取消上海3場演出，原因是確診新冠肺炎，所幸經過一個多星期的治療痊癒，他也向歌迷和團隊道歉、致謝，還重現招牌「一字馬」，證明自己體力沒有問題。
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