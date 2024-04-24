楊冪「啪啪啪」狠甩女演員3巴掌 私下送禮物道歉：疼了吧
藝人楊冪在陸劇《哈爾濱一九四四》飾演蛇蠍女特務「關雪」，為了角色必須硬起來耍狠，有一幕楊冪怒甩下屬耳光的戲，因為導演希望力求逼真，拍攝時她一上前就給了對方3個清脆響亮的耳光，一聽到導演喊卡，她馬上跑出去找到跟她演對手戲的女孩表達歉意，摸摸女孩臉頰：「疼了吧？」還送上優酪乳當慰問，滿臉愧疚的模樣，讓網友笑稱，「關雪狠，但是楊冪甜！」
記者羅凌筠／綜合報導
故事以1944年哈爾濱為背景，描述假裝為鐵路巡警的「宋卓文」（秦昊飾），被特務科科長「關雪」（楊冪飾）誤認成救命恩人，但其實當初真正救了她的是宋卓文失散多年的雙胞胎哥哥「宋卓武」，宋卓文為查清關東軍課長「淺野大吾」（矢野浩二 飾）來哈爾濱的任務，乾脆將計就計利用關雪進入特務科，但哥哥的突然出現，使他陷入始料未及的困境。面對冷血多疑，心狠毒辣的關雪，宋卓文能否取得她以及日本高官的信任並絕處逢生，是本劇最大看點。
楊冪應劇情需要，穿上軍服在大雨泥濘中匍匐前進，雖然已經滿身爛泥，但是覺得可以更好的她還是提出再爬1次的要求，結束拍攝後，她淡定地說：「這東西我熟啊！」原來是她2016年時曾參加過實境綜藝《真正男子漢》，當時她就已經提前接受過軍訓，沒想到事隔多年在《哈爾濱一九四四》中能再度派上用場。
另外，在《哈爾濱一九四四》裡一人分飾兩角的秦昊，20多天就瘦了12公斤，他自嘲地表示，已經減肥減到都麻木了，楊冪戲稱風一刮，秦昊很容易就會被吹走。同劇演員爆料說：「他到處科普怎麼減肥效果最好，但是卻不斷地給我們買一堆小零食吃，重點是他絕對不碰，根本是瘦了自己，肥了劇組眾人。」
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