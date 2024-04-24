許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

楊冪「啪啪啪」狠甩女演員3巴掌　私下送禮物道歉：疼了吧

▲《哈爾濱一九四四》楊冪發狠抓住女臨演脖子大甩3巴掌。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
▲《哈爾濱一九四四》楊冪發狠抓住女臨演脖子大甩3巴掌。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

記者羅凌筠／綜合報導

藝人楊冪在陸劇《哈爾濱一九四四》飾演蛇蠍女特務「關雪」，為了角色必須硬起來耍狠，有一幕楊冪怒甩下屬耳光的戲，因為導演希望力求逼真，拍攝時她一上前就給了對方3個清脆響亮的耳光，一聽到導演喊卡，她馬上跑出去找到跟她演對手戲的女孩表達歉意，摸摸女孩臉頰：「疼了吧？」還送上優酪乳當慰問，滿臉愧疚的模樣，讓網友笑稱，「關雪狠，但是楊冪甜！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《哈爾濱一九四四》楊冪（右）暴抽對手演員耳光。（圖／翻攝微博）
▲《哈爾濱一九四四》楊冪（右）暴抽對手演員耳光。（圖／翻攝微博）
故事以1944年哈爾濱為背景，描述假裝為鐵路巡警的「宋卓文」（秦昊飾），被特務科科長「關雪」（楊冪飾）誤認成救命恩人，但其實當初真正救了她的是宋卓文失散多年的雙胞胎哥哥「宋卓武」，宋卓文為查清關東軍課長「淺野大吾」（矢野浩二 飾）來哈爾濱的任務，乾脆將計就計利用關雪進入特務科，但哥哥的突然出現，使他陷入始料未及的困境。面對冷血多疑，心狠毒辣的關雪，宋卓文能否取得她以及日本高官的信任並絕處逢生，是本劇最大看點。

▲《哈爾濱一九四四》秦昊臥底迷惑楊冪，為求上相瘦12公斤。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
▲《哈爾濱一九四四》秦昊為求上相瘦12公斤。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
楊冪應劇情需要，穿上軍服在大雨泥濘中匍匐前進，雖然已經滿身爛泥，但是覺得可以更好的她還是提出再爬1次的要求，結束拍攝後，她淡定地說：「這東西我熟啊！」原來是她2016年時曾參加過實境綜藝《真正男子漢》，當時她就已經提前接受過軍訓，沒想到事隔多年在《哈爾濱一九四四》中能再度派上用場。

▲《哈爾濱一九四四》秦昊（左）迷惑楊冪順利當臥底。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
▲《哈爾濱一九四四》秦昊（左）迷惑楊冪順利當臥底。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
另外，在《哈爾濱一九四四》裡一人分飾兩角的秦昊，20多天就瘦了12公斤，他自嘲地表示，已經減肥減到都麻木了，楊冪戲稱風一刮，秦昊很容易就會被吹走。同劇演員爆料說：「他到處科普怎麼減肥效果最好，但是卻不斷地給我們買一堆小零食吃，重點是他絕對不碰，根本是瘦了自己，肥了劇組眾人。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

楊冪小拇指短到太離奇！詭異照片登上熱搜　本人親自揭原因

楊冪被關濾鏡！高清照「魚尾紋、疤痕」全現形　對比圖太殘酷

38歲楊冪開工就曬「透視裝」！零贅肉火辣身材全看光

楊冪穿「18公斤禮服」走紅毯！累到兩眼無神　50秒影片瘋傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞