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批廢死遭王婉諭轟「最糟的政治人物」　王鴻薇反嗆：懶得理她口水

▲立委王鴻薇批憲法法庭的「法庭之友」制度，簡直是「廢死之友」。（圖／資料照片）
▲立委王鴻薇批憲法法庭的「法庭之友」制度，簡直是「廢死之友」。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

憲法法庭23日將針對37名死刑犯聲請「死刑是否違憲」進行言詞辯論，王鴻薇在臉書痛批，憲法法庭的「法庭之友」制度，名單裡滿滿的都是廢死團體佔據，簡直是「廢死之友」，反遭時代力量主席王婉諭痛批，為了政治操作而混淆是非，「這是最糟糕的政治人物。」對此，王鴻薇則回嗆，「我講的都是事實，懶得理王婉諭口水。」

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王鴻薇23日在臉書痛批，憲法法庭的「法庭之友」制度，名單裡滿滿的都是廢死團體佔據，17份法庭之友意見書有14個明確支持廢死，其中還有5位強調不需要思考配套也不可以用無期徒刑不可假釋來替代死刑，這樣的意見比例與意見內容完全悖離現實人民想法，實在讓人難以接受，「我就問這是這是哪門子的法庭之友？這簡直是廢死之友！」

王婉諭則抨擊，王鴻薇為了政治操作而混淆是非，甚至操弄情緒，讓理性討論的空間被摧毀殆盡，這是最糟糕的政治人物；並批王鴻薇發文錯誤百出、悖離事實，王鴻薇明明知道「法庭之友」不是司法院指定的，卻透過貼標籤的抹黑，來獲取自己的政治利益。

對此，王鴻薇今（23）日則回嗆，「我講的都是事實」，17份法庭之友意見書，有14個明確支持廢死，「懶得理王婉諭口水」。

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