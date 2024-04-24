最強小火鍋「六扇門買一送一」！台中烏日開幕 按讚再第二鍋半價
受封「百元火鍋霸主」的最強小火鍋「六扇門」，肉燥飯、王子麵、冰淇淋、飲料、爆米花划算吃超爽，高CP值聲勢勝過老牌三媽臭臭鍋。現在迎接台中烏日信義店，4月30日開幕還祭出「買一送一」優惠；而且5月1日起追蹤FB粉專完成社群任務就能享有「第二鍋5折」，再爽吃第二件半價連續2天。
記者蕭涵云/綜合報導
📌六扇門新店開幕「買一送一」！按讚「第二鍋半價」
六扇門擁有超過30種風味湯底，最低160元起就能吃火鍋，不只有白飯、王子麵、鍋燒意麵等主食泡麵吃到飽，竟然還有古早味豬油拌飯可以無限享用，明明是平價百元火鍋卻設有自助吧，從雞塊、冰淇淋、爆米花、餅乾及飲料機可以超狂吃到飽，難怪受封「百元火鍋霸主」，被視為現在市場上的「最強小火鍋」。
台中人有口福了！六扇門即將迎接烏日信義店開幕，4月30日一日限定火鍋爽吃「買一送一」優惠，當天內用指定鍋物限時「買一送一」，12:00、18:00起各限量100組，售完為止。5月1日至5月2日，追蹤六扇門FB粉專、完成社群任務，結帳出示留言畫面就能享有內用「第二鍋5折」，再爽吃第二件半價連續2天。
六扇門烏日信義店 餐廳資訊
地址：台中市烏日區信義街232號
時間：11:00-23:00
電話：04-23373017
📌王品12MINI外帶「買6送1」！尬鍋加菜優惠
王品集團5月犒賞辛苦的上班族，旗下「尬鍋、12MINI、品田牧場」推出勞工優惠，4月29日至5月31日到「尬鍋」消費炒雞系列火鍋，即可抽籤詩，有機會獲得銷魂雞肉飯、帶皮豬五花蛤蜊等加菜禮；結帳時出示公司名片，直接現領「炒雞火鍋88折」優惠券。「12MINI」即日起推出「買6送1」，單筆滿6鍋，其中一鍋由「12MINI」買單（折抵訂單中最低價鍋物計算）。而 「品田牧場」即日起到5月31日，不限平假日，外帶自取可享單筆88折優惠。