台積電法說點名今年的「大商機」　台廠供應鏈搶佔AI PC大餅

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今年上半年一連串新聞證明，全球大廠正掀起大混戰，競逐AI PC商機，業界傳出微軟將在5/21開發者大會發表與高通合作AI PC，三星也將發表第1款採用高通處理器的AI PC筆電，不僅能執行視窗作業系統，效能甚至可能超過蘋果M2處理器。
該項傳聞也使蘋果與微軟在Ai PC平台競爭浮上檯面。微軟用AI做最大賣點，持續將AI功能加入作業系統，增加電腦對AI算力需求，今年預計推出搭載Arm處理器的AI PC。谷歌則是從AI手機切入，並將與台廠合作進攻AI PC。至於保密到家的蘋果，在今年6月全球開發者大會上如何出招反擊，則是市場觀察重點。
邊緣AI大戰則是以蘋果、微軟、谷歌等平台為首，掀起新一輪晶片戰爭，並帶領台灣PC產業重返黃金年代。AI PC在不靠網路雲端協助下，也能提供生成式AI服務，3大平台生態系正逐步浮現，因此把原本雲端的強大運算力，適度放置在個人電腦上，不用連接網路就能運作，這就是英特爾、超微（AMD）要爭奪的商機。
英特爾主打大而全的生態系，輝達對AI PC也很有看法。輝達人工智慧、遊戲、內容創作副總裁保羅接受採訪指出，輝達從2012年就開始發展AI PC生態系，輝達在AI PC生態系已有相當強大的基礎，目前已經有超過1億顆輝達RTX GPU被安裝，這就是輝達最大後盾。
最後，各家搶攻AI PC晶片，紛紛到台灣廣結盟友，和宏碁、華碩、技嘉等PC大廠合作，一同推AI PC，現在正處在大戰前夕，台廠供應鏈也有機會在AI PC各領域搶佔商機。
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