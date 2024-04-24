台北慈濟開刀房爆偷拍！薛瑞元：已要求衛生局1周內提交調查報告
台北慈濟醫院一名開刀房黃姓男性護理師，遭指在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，甚至拍攝照片、瘋狂搓揉，新店警方證實已接獲報案，而在網路上爆料的護理師，因散播私密照事後被醫院提告，黃男也被警方依妨害秘密等罪送辦，衛福部長薛瑞元今（24）日在立法院質詢時，稱「若屬實，醫院責任會很大」已要求衛生局調查、一周內要提出報告。
記者林莞茜／綜合報導
今（2024）年3月甫升格為醫學中心的台北慈濟醫院，傳出一名病患被麻歲後，遭開刀房護理師圍觀生殖器及胸部，甚至還被拍照、觸碰私密部位，引發譁然，衛福部長薛瑞元今日赴立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時，被問到相關病人權益如何保障時，薛瑞元表示，衛福部已要求衛生局進行調查，並要求必須在一周內提出報告。
薛瑞元指出，目前該案會針對個人散布私密影像的問題進行調查，另一個是醫院內的開刀房是否真實存在偷拍的事情，也在調查中「若屬實，醫院責任就很大」強調醫學上是有必要才可以拍攝。
事實上，薛瑞元昨日被問及相關議題時坦言，對於爆料者的敘述覺得「有點奇怪」，對說法存疑，因為「開刀房內不只一個人，而是整個團隊都在，一群人一起做這樣的事情有點匪夷所思」，因此最終還是靜待調查結果出爐。
※【NOWnews 今日新聞
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