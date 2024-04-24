東豐快速道路　江啟臣盯118年全線完工

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江啟臣指出，「東勢-豐原生活圈快速道路」是山城的生命救援線，也是在地居民期待已久的交通要道，更是大臺中地區高速路網的最後一塊拼圖。從斷橋景觀到如今橋墩柱露，各項工程逐漸上軌道，一路走來實在不容易，希望施工單位全力以赴、嚴謹施工，把關工程品質，並確保如期如質完工，才不會辜負民眾的殷殷期盼。
江啟臣表示，先前因為物價上漲增加的工程經費，今年1月已由行政院專案核定，國土管理署也於3月21日召開會議，審議核定補助第三標經費，解決經費問題。有關工程執行部分，根據臺中市政府今日簡報，第3標工程進度已達21.9％，未來將銜接第4、5標，預計於115年底讓石岡-東勢段先行通車。至於第1標已經在4月1日上網公告，這是一個預算金額高達49億餘元的重大公共建設，臺中市政府應該積極邀商參與投標，希望今年可以順利決標，才能在118年完工。
江啟臣說，關於國四豐潭段增設立體交流道與東豐快銜接部分，高速公路局113年4月16日審議委員會通過，同意增設，後續由市政府進行「綜合規劃」，提報行政院核定，行政院交國家發展委員會審查，請國發會儘速處理，應以與東豐快第1標同步通車為目標。後續行政作業，請高公局與中市府密切合作、妥善溝通，確保後續綜合規劃、路線選定、細部設計可以順利執行。
市府建設局長陳大田表示，盧秀燕市長上任後積極推動復工，重啟環評程序，加快腳步全力執行，不到2年通過二階段環評，順利在111年10月復工，目前第三標工程進度微幅超前，進度達21.7%，已經有好幾座墩柱露出，未來會持續掌握進度，進行高品質的建築管控。除了9.6公里的東豐快速道路，也積極推動銜接國道四號立交工程與新社聯絡道，強化整體效益。
交通部高速公路局副局長陳宏仁指出，東豐快銜接國道四號的立交共構工程將由國道基金出資，預估總經費約23億。