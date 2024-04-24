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MLB今日戰況／洋基4：3逆轉勝運動家！強投Stroman主投5.1局飆9K

▲紐約洋基的強投Marcus Stroman主投5.1局被敲7安失3分，但飆出本季新高9次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基的強投Marcus Stroman主投5.1局被敲7安失3分，但飆出本季新高9次三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

紐約洋基的強投Marcus Stroman今（23）日先發面對奧克蘭運動家，主投5.1局被敲7安失3分，但飆出本季新高9次三振。打線靠著Anthony Rizzo首局的兩分砲，一局灌入4分超前運動家，牛棚也成功守住勝利，以4：3逆轉擊敗運動家，Marcus Stroman也開心收下本季第2勝。

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Marcus Stroman首局就失分，運動家Seth Brown敲出右外野飛球，結果落地形成二壘安打，把保送上壘的Brent Rooker送回本壘。不過洋基打線以火力相挺，1局下Juan Soto、Aaron Judge和Giancarlo Stanton接連敲安，一壘手Anthony Rizzo更是敲出兩分砲，一舉幫助洋基4：1超前，

不過Marcus Stroman在2局上、4局上都被敲出陽春砲，好在最後都成功度過難關，直到6局上才退場休息。最終，洋基也靠著4名牛棚投手接力守住領先，以4：3逆轉勝運動家。Marcus Stroman總計5.1局使用97球，丟掉3分自責失分，飆出9次三振，目前自責失分率為2.93。

值得一提的是，在擊敗運動家後，洋基開季的戰績來到16勝8敗，在聯盟中僅次於克里夫蘭守護者以及亞特蘭大勇士。


4/24 美國職棒大聯盟 國聯戰況


  • 費城費城人1：8辛辛那提紅人
  • 密爾瓦基釀酒人1：2匹茲堡海盜
  • 洛杉磯道奇4：1華盛頓國民
  • 邁阿密馬林魚0：5亞特蘭大勇士
  • 亞利桑納響尾蛇14：1聖路易紅雀
  • 聖地牙哥教士4：7科羅拉多洛磯
  • 紐約大都會1：5舊金山巨人

4/24 美國職棒大聯盟 美聯戰況


  • 波士頓紅襪1：4克里夫蘭守護者
  • 底特律老虎4：2坦帕灣光芒
  • 奧克蘭運動家3：4紐約洋基
  • 休士頓太空人2：7芝加哥小熊
  • 多倫多藍鳥2：3堪薩斯皇家
  • 芝加哥白襪5：6明尼蘇達雙城
  • 西雅圖水手4：0德州遊騎兵
  • 巴爾的摩金鶯4：7洛杉磯天使

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