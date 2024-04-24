MLB今日戰況／洋基4：3逆轉勝運動家！強投Stroman主投5.1局飆9K

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不過Marcus Stroman在2局上、4局上都被敲出陽春砲，好在最後都成功度過難關，直到6局上才退場休息。最終，洋基也靠著4名牛棚投手接力守住領先，以4：3逆轉勝運動家。Marcus Stroman總計5.1局使用97球，丟掉3分自責失分，飆出9次三振，目前自責失分率為2.93。
值得一提的是，在擊敗運動家後，洋基開季的戰績來到16勝8敗，在聯盟中僅次於克里夫蘭守護者以及亞特蘭大勇士。
4/24 美國職棒大聯盟 國聯戰況
- 費城費城人1：8辛辛那提紅人
- 密爾瓦基釀酒人1：2匹茲堡海盜
- 洛杉磯道奇4：1華盛頓國民
- 邁阿密馬林魚0：5亞特蘭大勇士
- 亞利桑納響尾蛇14：1聖路易紅雀
- 聖地牙哥教士4：7科羅拉多洛磯
- 紐約大都會1：5舊金山巨人
4/24 美國職棒大聯盟 美聯戰況
- 波士頓紅襪1：4克里夫蘭守護者
- 底特律老虎4：2坦帕灣光芒
- 奧克蘭運動家3：4紐約洋基
- 休士頓太空人2：7芝加哥小熊
- 多倫多藍鳥2：3堪薩斯皇家
- 芝加哥白襪5：6明尼蘇達雙城
- 西雅圖水手4：0德州遊騎兵
- 巴爾的摩金鶯4：7洛杉磯天使
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