全力搶修環狀線！新北捷運局科長猝逝　同事錯愕：生前是運動健將

散布慈濟開刀房病患裸照！護理師籌不出10萬交保　檢方改限制住居

▲台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨（23）日在PTT上爆料指稱，在開刀房任職半年以來，有護理師趁病患全身麻醉期間，拍攝、搓揉病患生殖器、胸部。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台北慈濟醫院一名黃姓護理師，昨（23）日在PTT上爆料指稱，在開刀房任職半年以來，有護理師趁病患全身麻醉期間，拍攝、搓揉病患生殖器、胸部。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳苾暐/綜合報導

台北慈濟醫院一名29歲黃姓護理師，昨（23）日在PTT上爆料稱，在開刀房任職半年以來，有護理師趁病患全身麻醉期間，拍攝、搓揉病患生殖器、胸部，不過其文內散布3張不雅照，因此遭檢警依妨害秘密等罪帶回偵辦，複訊後諭令10萬元交保，由於黃男遲遲籌不出錢交保，最終檢察官同意改為限制住居。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，一名自稱「阿肥」的黃姓護理師，以實名發文在PTT發文爆料，在台北慈濟開刀房工作至今半年，看過許多令人作嘔的事情，大量護理師圍觀麻醉開刀的病患時，不僅會拍攝照片，甚至還上手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。

黃姓護理師也同時公開照片證據，其中包括「白虎」、「入珠」等照，以及一名準備隆乳的女病患遭人拍照留念，除了成人私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。

由於黃男文中還PO出3張不雅照，涉犯無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密及妨害性隱私，因此遭警方帶回，黃男堅稱PO文中附帶的3張不雅照，並非由自己拍攝，卻始終不願透露拍攝者資訊，僅說是群組看到、下載，昨晚檢方複訊後諭令以10萬元交保，對此，黃男則表示自己身無分文，即便降低保釋金也拿不出錢，最後檢察官同意改為限制住居。

嘉義太保嚴重車禍！6旬夫妻騎車遭回收車撞上　雙雙噴飛送醫亡

屏東萬丹電器工廠火警！烈焰照亮漆黑夜空　大批警消全力灌救

後送病患遭惡搞！醫療直升機被「雷射光束」攻擊　莽男到案曝原因

花蓮強震釀災！新北捷運局全力搶修環狀線　科長疑心肌梗塞身亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞