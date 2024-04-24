散布慈濟開刀房病患裸照！護理師籌不出10萬交保 檢方改限制住居
台北慈濟醫院一名29歲黃姓護理師，昨（23）日在PTT上爆料稱，在開刀房任職半年以來，有護理師趁病患全身麻醉期間，拍攝、搓揉病患生殖器、胸部，不過其文內散布3張不雅照，因此遭檢警依妨害秘密等罪帶回偵辦，複訊後諭令10萬元交保，由於黃男遲遲籌不出錢交保，最終檢察官同意改為限制住居。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，一名自稱「阿肥」的黃姓護理師，以實名發文在PTT發文爆料，在台北慈濟開刀房工作至今半年，看過許多令人作嘔的事情，大量護理師圍觀麻醉開刀的病患時，不僅會拍攝照片，甚至還上手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。
黃姓護理師也同時公開照片證據，其中包括「白虎」、「入珠」等照，以及一名準備隆乳的女病患遭人拍照留念，除了成人私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。
由於黃男文中還PO出3張不雅照，涉犯無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密及妨害性隱私，因此遭警方帶回，黃男堅稱PO文中附帶的3張不雅照，並非由自己拍攝，卻始終不願透露拍攝者資訊，僅說是群組看到、下載，昨晚檢方複訊後諭令以10萬元交保，對此，黃男則表示自己身無分文，即便降低保釋金也拿不出錢，最後檢察官同意改為限制住居。