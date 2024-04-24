8成反廢死！羅智強點名大法官詹森林與民意對幹 自以為上帝？
憲法法庭昨審理死刑是否違憲案，進行言詞辯論，大法官詹森林說，法務部一再訴諸民意，但包括通姦除罪、同婚議題大法官做出和民意不同的解釋，為何死刑議題，憲法法庭要讓步？大法官不能與民意有衝突？一定要和民意妥協？國民黨立委羅智強嗆詹森林硬要與民意對幹，難道自以為是上帝？
記者何哲欣／台北報導
羅智強在臉書說，作為釋憲仲裁者，大法官於憲法法庭兩造辯論時，卻連最基本的「法官不語」都做不到，毫不避諱地展現廢死心證。民主政治就是民意政治，也是憲法的基本精神。大法官如此不屑民意，想要與民意對幹，難道自以為是上帝？即使要廢除死刑，也應該由有民意基礎的國會來決定。不能讓大法官的「司法過動」，變成無人制衡的「憲政怪獸」。
羅智強說，他參選立委的重要政見之一，當選立委，也意味選民支持他反對廢除死刑的政見，他會堅定履行我對選民的承諾：反對廢除死刑。因此，對於大法官侵犯立法權，背叛民意廢死，絕對不能接受。
羅智強說，民進黨提的大法官，要挑戰8成反廢死民意，挑戰立法院的憲政尊嚴，他絕不會退讓。就算大法官釋憲宣布廢死，將來進到立法院修法時，一定反對到底！絕不會同意配合大法官的違憲解釋去修法廢除死刑！
羅智強說，大法官想要廢死，就自己去選立法委員！不要躲在民進黨後面，踐踏民意，侵犯立法權！他也要問，準總統賴清德、民進黨所有的立法委員，「你們支持大法官僭越國會職權，宣布死刑違憲嗎？希望大法官們能把人民的聲音聽進去！不要一意孤行！」