日本小林紅麴案累計58人通報不適！ 食藥署：函轉政院消保處處理
日本「小林製藥」所販售含紅麴保健食品，多位消費者食用後，出現腎臟相關疾病，台灣有業者輸入該原料製成保健食品，而根據食藥署統計，目前已累計58人通報不適。食藥署今（24）日表示，經過專家會議討論，目前「尚無法進行相關性認定」，後續會函轉給行政院消費者保護處處理後續事宜。
記者林莞茜／綜合報導
日前日本爆出有民眾長期食用「日本小林製藥株式會社」的「紅麴降膽固醇錠」等產品後，卻出現腎臟疾病，甚至因此死亡情況，台灣經查也發現有多家業者進口該公司的紅麴原料，並加工製為營養食品，後續也陸續有個案通報使用後發生不適的情況。
對此，食藥署副署長林金富日前提及，經日本國際衛生條例（IHR）通知台灣小林藥業聯絡窗口，消費者若使用的是海外購買的日本小林「特定紅麴商品」，可向台灣小林藥業客服窗口聯繫，諮詢退貨及退款；若使用的產品有使用到小林紅麴原料，則須與製造業者窗口聯繫，同時開放國內消費者通報非預期反應，民眾需要同時提供食用批號、效期和病歷等資料。
本（4）月19日，食藥署再度召開「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，經委員討論結果，依目前日方及國際所揭露的資訊和通報個案所提供資料「尚無法進行個案相關性認定」，把搜集好的民眾通報案件函轉給行政院消保處，協助處理消費者後續事宜。