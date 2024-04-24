許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

遭老婆芽芽控訴「在家都在看謎片」　沈玉琳爆10年不准她再上節目

▲芽芽為老公沈玉琳主持的《甄心分享小琳鐺》站台，她透露已將近10年沒上節目，沈玉琳開玩笑說，因為之前上節目說錯話。（圖／緯來綜合台提供）
▲芽芽為老公沈玉琳主持的《甄心分享小琳鐺》站台，她透露已將近10年沒上節目，沈玉琳開玩笑說，因為之前上節目說錯話。（圖／緯來綜合台提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》邀請主持人沈玉琳的老婆、佩甄的老公上節目！沈玉琳老婆芽芽將近10年沒上節目，他開玩笑吐槽老婆，因為她之前上節目說錯話，索性就都忙孩子不來了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈玉琳的老婆芽芽之前很常在綜藝節目中亮相，近年來卻不太上節目，沈玉琳解釋，芽芽不希望跟他一樣沒隱私，成為名人後連便利商店都不能去。但他又打趣說，之前芽芽上節目曝料他在家沒事都看Ａ片，讓他氣得大罵，妳怎麼可以這樣說，也因此成為芽芽不再上節目的原因。

▲
▲芽芽不希望跟沈玉琳一樣沒隱私，成為名人連便利商店都不能去，因此不再上節目。（圖／緯來綜合台提供）
為了幫《甄心分享小琳鐺》宣傳，主持人的另一半上節目討論夫妻話題，芽芽問佩甄說，「妳站在沈玉琳旁邊，是不是覺得耳朵都快聾了？」芽芽表示，沈玉琳講話很大聲，女兒耳濡目染也學他，讓她不免憂心跟女兒說，女孩子講話不要那麼大聲，而是該大聲時大聲就好！

▲
▲佩甄的老公也上節目力挺老婆。（圖／緯來綜合台提供）
沈玉琳在家則是寵女魔人，他透露，有次跟女兒並肩坐著看電視，女兒卻大喊遠處的媽媽來幫她開瓶子，讓芽芽不爽說：「妳爸不是在旁邊嗎？」

因為沈玉琳專寵女兒，有次，女兒故意把芽芽的泡麵倒掉，讓她氣到不行，知道沈玉琳正在錄影無法回家，還故意對女兒嗆聲，「叫妳爸回來救妳啊！」讓接到電話的沈玉琳超級擔心。後來回家才知道，原來女兒怕媽媽泡麵吃飽了就不陪她吃飯，才故意把泡麵倒掉，令他哭笑不得。

▲
▲沈玉琳的好友潘若迪特別帶了跳跳糖比薩、飲料來探班。（圖／緯來綜合台提供）
沈玉琳的好友潘若迪也特別帶了跳跳糖比薩、飲料來探班，笑虧沈玉琳節目滿檔，怕他沒空運動，特別來看他，讓他跟著筋骨動一下。沈玉琳則笑潘若迪做什麼事都很愛衝第一，台灣一開始打肉毒桿菌時他就衝去打，結果打成大腸桿菌，兩人你一言我一語讓現場來賓都笑翻。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

曝林襄驚人包養價碼！沈玉琳曾當過「飯局弟」　爽拿5位數紅包

黃子佼復出有難度！沈玉琳點出關鍵　認了有暗黑群組：都是合法的

黃子佼買偷拍少女片！沈玉琳爆演藝圈謎片暗黑群組　名單全是大咖

沈玉琳擁5棟房身價破億！澄清「1間豪宅給林襄」真相：老婆會殺我

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生