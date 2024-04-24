遭老婆芽芽控訴「在家都在看謎片」　沈玉琳爆10年不准她再上節目

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為了幫《甄心分享小琳鐺》宣傳，主持人的另一半上節目討論夫妻話題，芽芽問佩甄說，「妳站在沈玉琳旁邊，是不是覺得耳朵都快聾了？」芽芽表示，沈玉琳講話很大聲，女兒耳濡目染也學他，讓她不免憂心跟女兒說，女孩子講話不要那麼大聲，而是該大聲時大聲就好！
沈玉琳在家則是寵女魔人，他透露，有次跟女兒並肩坐著看電視，女兒卻大喊遠處的媽媽來幫她開瓶子，讓芽芽不爽說：「妳爸不是在旁邊嗎？」
因為沈玉琳專寵女兒，有次，女兒故意把芽芽的泡麵倒掉，讓她氣到不行，知道沈玉琳正在錄影無法回家，還故意對女兒嗆聲，「叫妳爸回來救妳啊！」讓接到電話的沈玉琳超級擔心。後來回家才知道，原來女兒怕媽媽泡麵吃飽了就不陪她吃飯，才故意把泡麵倒掉，令他哭笑不得。
沈玉琳的好友潘若迪也特別帶了跳跳糖比薩、飲料來探班，笑虧沈玉琳節目滿檔，怕他沒空運動，特別來看他，讓他跟著筋骨動一下。沈玉琳則笑潘若迪做什麼事都很愛衝第一，台灣一開始打肉毒桿菌時他就衝去打，結果打成大腸桿菌，兩人你一言我一語讓現場來賓都笑翻。
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