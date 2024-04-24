英業達最新調薪幅度曝光 每位員工2024年預估最高可加5%薪水
代工大廠英業達揭露最新員工福利政策，除了公布今（2024）年固定薪資預計最高有5%調薪幅度外，並開出不同種類的獎金制度，包含年終獎金、專利獎金、紅利獎金、年金、績效員工表揚、語文檢定獎金等。英業達表示，人才是公司最大資產，除了工作外，集團將努力協助每位員工在能力、學識、生活與健康上累積更多財富，持續全方位福利照顧，讓員工能與公司共同成長。
記者魏妤庭／台北報導
英業達針對員工福利政策規劃不同種類獎金制度，包含年終獎金、專利獎金、紅利獎金、年金、績效員工表揚、語文檢定獎金等，固定薪資方面則是延續去年，同樣給予員工最高加薪5%。
英業達表示，去年集團並無因勞資糾紛而遭受重大損失，預計今年也不會有相關情事，並繼續針對員工薪資給予最高5%調幅，同時秉持人才為本的培育理念，為員工提供內部、外部師資，以及多元化培育管道，致力於教育訓練、學習發展均衡並重，推展公司企業文化，並提升競爭優勢。
英業達統計，去年在員工訓練領域支出費用1804萬元，總訓練時數為16萬個小時。集團教育訓練體系分為5大類課程，以階層、功能等2大主軸加以提供量身規劃個人發展計畫，提供穩定且具發展空間的工作環境，使人才穩定且持續創造價值。