新北議長蔣根煌飆罵五字經、怒砸手機　全因同黨議員做這件事

備戰新北？李四川首鬆口「做好不見得做滿」　蔣萬安唱我願意留人

▲台北市副市長李四川（右）頻遭點名為國民黨2026參選新北市長的熱門人選。（圖／記者陳明中攝，2024.04.24）
▲台北市副市長李四川（右）頻遭點名為國民黨2026參選新北市長的熱門人選。（圖／記者陳明中攝，2024.04.24）

記者呂炯昌／台北報導

台北市副市長李四川頻被點名為藍營2026參選新北市長的熱門人選，台北市長蔣萬安今（24）日赴民進黨北市議會黨團報告重大法議案。民進黨議員追問李四川是否會去選舉？李四川首度鬆口「我會做好，但不見得一定會做滿」。但隨後又提出2個條件，一個是他願不願意再做、另一個是蔣萬安願不願意讓他再繼續做。蔣萬安則高呼「萬安緊抱」，還大唱王菲《我願意》留人。

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蔣萬安中午前往民進黨團報告，民進黨議員洪婉臻提到，有些局處人員因為工作壓力太大爆出走潮，她很擔心李四川連副市長也不做了，且聽說李四川也對外說「（立法院長）韓國瑜很支持你」，她追問李四川會不會做好做滿？李四川回應說，「我不會做滿做好」，但他也不會因為選舉就簡單這樣子走。

李四川更說，「你問我說我會不會做好做滿嘛！我會做好，但不見得一定會做滿」，引發現場綠營議員驚呼，洪婉臻追問「你要去哪？」李四川笑用台語回稱，「我要回家啊！」

議員追問，是重大宣布嗎？要接受韓國瑜的邀請去選舉是不是？李四川表示，韓國瑜從來沒有告訴他要去任何選舉，他也沒告訴對方自己做了任何的決定。李四川解釋，自己那天的意思是記者問他說，如果他要去選舉，韓國瑜一定會支持他，「我說這廢話，還要問嗎？」

綠營議員追問，「做好不一定做滿是倦勤嗎？」李四川回應說，要不要做滿有2個條件，一是他願不願繼續再做，另一是蔣萬安願不願意讓他再繼續做，本來就這樣子啊！而現階段他很願意來為台北市工作，「但能不能做滿，我不曉得」。

洪婉臻也追問蔣萬安的立場，蔣萬安回應說，「萬安緊抱」，並開始高唱《我願意》，「我願意為你」，大喊「願意、願意！」議員追問，萬一留不住李四川怎麼辦？蔣萬安用台語直接回，「啊你免煩惱啦！」讓現場議員都笑了。

會後媒體詢問剛說「回家」，是回新北市，還是退休？李四川回應表示，他說要回家確實是回新北市，但是是回自家的家，再回到台北市他希望為市民多做點事，剛才議員問他說要做好，但不一定要做滿，因為要做滿因素很多，「當然我可以回家退休。」


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