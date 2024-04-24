備戰新北？李四川首鬆口「做好不見得做滿」　蔣萬安唱我願意留人

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李四川更說，「你問我說我會不會做好做滿嘛！我會做好，但不見得一定會做滿」，引發現場綠營議員驚呼，洪婉臻追問「你要去哪？」李四川笑用台語回稱，「我要回家啊！」
議員追問，是重大宣布嗎？要接受韓國瑜的邀請去選舉是不是？李四川表示，韓國瑜從來沒有告訴他要去任何選舉，他也沒告訴對方自己做了任何的決定。李四川解釋，自己那天的意思是記者問他說，如果他要去選舉，韓國瑜一定會支持他，「我說這廢話，還要問嗎？」
綠營議員追問，「做好不一定做滿是倦勤嗎？」李四川回應說，要不要做滿有2個條件，一是他願不願繼續再做，另一是蔣萬安願不願意讓他再繼續做，本來就這樣子啊！而現階段他很願意來為台北市工作，「但能不能做滿，我不曉得」。
洪婉臻也追問蔣萬安的立場，蔣萬安回應說，「萬安緊抱」，並開始高唱《我願意》，「我願意為你」，大喊「願意、願意！」議員追問，萬一留不住李四川怎麼辦？蔣萬安用台語直接回，「啊你免煩惱啦！」讓現場議員都笑了。
會後媒體詢問剛說「回家」，是回新北市，還是退休？李四川回應表示，他說要回家確實是回新北市，但是是回自家的家，再回到台北市他希望為市民多做點事，剛才議員問他說要做好，但不一定要做滿，因為要做滿因素很多，「當然我可以回家退休。」