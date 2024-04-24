接見美眾院跨黨派訪團　蔡英文：與各國攜手壯大民主陣營

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蔡英文說明，像是這個月20日，美國眾議院通過《印太安全補充撥款法案》，為台美安全合作編列經費，很高興參議院在稍早也通過了這項法案。她要感謝大家以行動展現對台灣的支持，也在增進台美各領域的合作上扮演重要角色。
蔡英文指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，面對威權主義的擴張，台灣和美國更要攜手合作，共同為印太區域的和平穩定貢獻心力。她感謝美國政府及國會，根據《台灣關係法》和「六項保證」，持續對台展開軍售，並完成《2024會計年度綜合撥款法》的立法，為支持台灣的措施和倡議提供更多資源。
蔡英文說，台灣和美國是彼此重要的經貿夥伴，因此除了完成「台美21世紀貿易倡議」首批協定的簽訂，也期盼「美台快速減免雙重課稅法案」早日完成立法，促進台美雙向的投資及產業合作，共同打造更完善的交流環境。
隨後，麥珂蓮致詞時首先感謝蔡英文撥冗接見，並提到雖然蔡英文即將卸任，但過去幾年的貢獻已留下深刻影響，台灣是自由、民主且強健的國家，美國對蔡總統任內展現的領導力充滿欽佩，也越來越了解台美關係穩健的重要性。
麥珂蓮說，台灣每天都面臨來自中共的威脅，無論是空域的軍事威脅、海上的挑釁行為或經濟面的壓力，台灣持續為了自由而奮鬥。美國是自由的象徵，他們的歷史就是不斷克服壓迫，並確保所有人都享有自由的過程，而台灣也有相似的歷史，因此即使遠隔重洋，台美關係仍十分強健且歷久彌堅。
麥珂蓮表示，她非常榮幸能與蔡英文這位勇敢且具啟發性的領導人站在一起，蔡英文的成就已設立很高的標準，她對台灣的未來感到興奮並充滿希望，並期待稍後的交流成果豐碩。
克爾帝指出，美台關係十分友好，雙邊人民有密切互動，政府也合作無間。他們此行來訪，就是希望在共同面對21世紀的挑戰時，繼續穩固雙邊關係。
克爾帝眾議員表示，此行來訪時機深具意義，美國國會稍早通過的《印太安全補充法案》提供了必要的支持，目前也正在進行非常重要的貿易談判；他身為「歲計委員會」成員，負責監督貿易及稅賦相關議題，在推動台美貿易談判的同時，他也致力於處理台美雙重課稅議題，因為這對兩國人民都相當重要，希望在他今年離開國會前能完成此項任務。
艾佛德眾提到，今年是《台灣關係法》立法45週年，也重申提供台灣所需國防裝備及服務的決心，以確保台灣擁有足以自我防衛的能力，因此，美國必須盡快處理軍售交付延遲的問題，讓台灣可以維持所需要的軍事能量。
艾佛德眾指出，《台灣關係法》中也提及美國必須要維持足以抵抗任何以武力或其他方式進行脅迫的量能，因為這些行為將影響國家安全、社會及經濟體系，這也代表必須強化台美貿易關係、解決兩國雙重課稅問題，以及協助提升台灣在國際舞台的能見度與影響力；他強調，今天訪團以朋友、同事及跨黨派的身分向全台灣人民表達，美國會與台灣站在一起，團結面對任何脅迫，共同提倡印太地區的自由及民主。