柯文哲為何變低調「縮起來」？媒體人揭原因：在跟賴清德示弱
民眾黨主席柯文哲於去年大選期間，爆出有人喊價2億美金盼他擔任副手，喊價者被告發涉違反總統副總統選罷法。柯文哲23日以證人身分出庭，訊後還被拍到領530元的證人旅費。對此，媒體人張禹宣則指出，柯文哲最近變低調，是因為除了此案，還有北市科、台智光等爭議案件，所以在跟準總統賴清德示弱，對什麼議題都縮起來不表態。
記者王德蓉／綜合報導
張禹宣在節目《關鍵時刻》表示，柯文哲此次赴北檢保密到家，且表情嚴肅、閉口不談案情，與過去搶聲量的做法不同；由於該案目前還沒有被告，所以北檢會請柯文哲作證是要先了解案情，之後才能證人轉被告。
針對柯文哲被拍到領證人旅費，張禹宣認為，柯文哲就是要向外界證明自己沒有犯罪事實，不是被告，只是證人；不過去作證，通常一個月前就會收到通知，且民眾黨團主任陳智菡上週就已經去作證，所以柯文哲最近才這麼安靜、低調，對時事題也都不回答。張禹宣續指，這種沒有具體事證的案件，通常會直接簽結不起訴，不過因為5、6月檢調系統會大風吹，所以柯文哲的案子，現在檢察官遇到一定會辦，且柯文哲還有台智光案、北士科T17及T18案等爭議纏身，所以他現在縮起來甚麼都不表態、也不敢說選2028，是在跟賴清德示弱。