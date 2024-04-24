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太扯！林志穎、郝劭文重現《卜派小子》　老影迷傻眼：兩人像同年

▲《卜派小子》林志穎（右）、郝劭文敘舊。（圖／郝劭文微博）
▲《卜派小子》林志穎（右）、郝劭文敘舊。（圖／郝劭文微博）

記者楊穎軒／綜合報導

童星出身的郝劭文以《新烏龍院》系列、《祖孫情》、《狗蛋大兵》等經典國片走紅影壇，近年轉往大陸發展，目前和老婆林寧瑞定居台灣，郝劭文今（24）日在微博上傳和林志穎的數張合照，重現30年前《卜派小子》劇照POSE，有老影迷驚呼兩人外貌宛如同齡：「林志穎太過分了！」

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曝光的照片，郝劭文和林志穎都穿白色T恤，搞怪擺出多個POSE，其中包括1994年7月在台灣上映的電影《卜派小子》功夫姿勢，享有「不老男神」封號的林志穎，站在郝劭文旁邊，一點都不像49歲大叔，更難想像這對昔日拍檔整整相差15歲。

▲林志穎（右）和郝劭文重現《卜派小子》POSE。（圖／夢想家林志穎微博）
▲▼林志穎（上下圖右）、郝劭文重現《卜派小子》POSE。（圖／夢想家林志穎、郝劭文微博）
▲林志穎（右）和郝劭文重現《卜派小子》POSE。（圖／夢想家林志穎微博）
連郝劭文都寫下：「我長大了，你怎麼還沒老！」附上笑到流淚的表情符號，林志穎回應：「《旋風小子》的小阿文變成大阿文了，你怎麼還是那麼可愛！」

▲天生娃娃臉的林志穎（右）奇蹟凍齡。（圖／郝劭文微博）
▲天生娃娃臉的林志穎（右）奇蹟凍齡。（圖／郝劭文微博）
網友表示：「小皮（郝劭文角色名）長大了，四毛（林志穎角色名）還是當年的皮少庭」、「我好奇，他見到小志哥是不是還是喊葛格」、「唉！時光啊」、「好感慨的一幕」、「小文文變成大文文，小志哥還是小志哥」、「還是可愛的兩兄弟！」

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