金價飆！百貨黃金珠寶業績暴增7成　大咖「黃金客」550萬搶下單

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SOGO母親節檔期全台業績目標較去年持平，主要是去年基期太高，但仍看好今年消費動能。像是天母店觀察，今年第一季天母店整體業績成長3成，除了引進多個化妝品與潮流品牌外，黃金是其中亮點，因為戰爭避險以及抗通膨、希望保值，許多老顧客開始買黃金，今年第一季光是黃金就成長3成。
無獨有偶，忠孝店第一季也表現亮眼，服裝、戶外用品、家電3C類成長都有2到4成，黃金更是爆發式成長！忠孝店第一季珠寶黃金成長7成，其中黃金是主力，成長力道高達6成。
忠孝店觀察，消費者主要是自用目的，且看好黃金漲幅將是向上趨勢，因此主顧客買黃金，都是一個階段一個階段買，尤其看準百貨母親節檔期優惠，4月初預購時就出現單筆550萬黃金的大單，統計近期100萬以上的大單則成長10%，相當驚人。
另外，延伸主顧客的需求，忠孝店觀察退休族群有錢有閒會培養興趣，且網紅經濟夯、自媒體盛行，相關攝影與相機的需求也越來越高，因此特別引進Canon設立全台百貨首櫃，搭配可隨拍隨印的掌上型印相機，話題十足！
至於復興館不遑多讓，上半年精品雖因為去年同期基期太高可能有點持平，但預計下半年將回溫，因為估計海外旅遊的人數已經消化得差不多。為了今年母親節衝刺，去年回饋3.3%，但今年拉高到4%以上，且新規劃的90坪3樓精品女鞋區，擁有3個品牌，其中2個是獨家專櫃，將於今年5月登場，希望滿足高階消費者對精品的需求。