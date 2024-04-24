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花蓮403強震比921強？前氣象署長辛在勤曝「真實數據」：被淡忘了

▲今年4月3日台灣東部外海發生芮氏規模7.2強震，也對花蓮縣造成重創。（圖／記者葉政勳攝 2024.04.05）
▲今年4月3日台灣東部外海發生芮氏規模7.2強震，也對花蓮縣造成重創。（圖／記者葉政勳攝 2024.04.05）

記者潘毅／綜合報導

今年4月3日台灣東部外海發生芮氏規模7.2強震，也對花蓮縣造成重創，截至今（24）日下午15點20分為止，更已經有超過1234起有感餘震。這也讓許多民眾開始討論，這次403地震與1999年的921大地震，究竟哪次搖得更厲害？對此，氣象署前局長、地震專家辛在勤則拿出實際數據對比，並直言「921災區的傷害比403大多了，只是大家淡忘了。」

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▲403地震發生之後，截至今（24）日下午15點20分為止，已經有超過1234起有感餘震。（圖／中央氣象署）
▲403地震發生之後，截至今（24）日下午15點20分為止，已經有超過1234起有感餘震。（圖／中央氣象署）
氣象署前局長、地震專家辛在勤在臉書發文，對比近期剛發生的「花蓮403大地震」及1999年的「921集集大地震」，詳細列出兩次地震的受災區域以及餘震發生次數。

▲921大地震與403地震發生之後，餘震數量對比。（圖／辛在勤臉書）
▲921大地震與403地震發生之後，每日餘震數量對比。（圖／辛在勤臉書）
「最近大家都被搖怕了，共同的問題是搖的比921厲害，那還要搖多久？」辛在勤解釋，「其實921時，台北搖得比403要厲害，要久，而南投921離台北超過200公里花蓮403距台北也就150公里，距離近了感受就強了，921災區的傷害比403大多了，只是大家淡忘了，或還沒出生，後想起來，這也滿正常的。」

▲1999年921大地震後，4級以上餘震出現範圍。（圖／辛在勤臉書）
▲1999年921大地震後，4級以上餘震出現範圍。（圖／辛在勤臉書）
辛在勤隨後比較兩次地震的同異點，921 在西部平原，相對較不那麽硬的地質上受東部板塊碰撞，中央山脈等抬升推向西邊，陸續形成大大小小的斷層，應力緩慢累積，終究要靠地震釋放403發生在東部有堅硬的地質，位於板塊碰撞的地方，應力累積、釋放的節奏很快，地震很多，台東縱谷是碰撞邊界，是一個斷層區，地層異常破碎。

▲2024年403大地震後，4級以上餘震出現範圍。（圖／辛在勤臉書）
▲2024年403大地震後，4級以上餘震出現範圍。（圖／辛在勤臉書）
403與921兩個都是規模大於7的地震，破裂面積達數百平方公里，餘震範圍也會較大，但辛在勤指出，921餘震面積更大，除了較淺以外，它在向北錯動破裂過程中，同時引發2-3個估計約6.5以上的地震，所以921也可以說是數震同發，不像403就是一個單一大地震，「有趣的是921向北錯動在北邊受阻轉向東破裂，403也是北向錯動在花蓮近郊轉向東破裂，可從餘震分佈圖看出，大的餘震則分佈在主震周圍。」

▲前氣象局長辛在勤，是我國中央氣象局首位學術背景是地震學的局長。（圖／取自維基百科）
▲前氣象署長辛在勤，是我國中央氣象署首位學術背景是地震學的局長。（圖／取自維基百科）
至於未來403地震的餘震還會搖多久？辛在勤也列出時序圖，921在3個月後有明顯減少、減小，真正到大家無感是6個月以後，與至今的403餘震時序，大趨勢雷同，約10天密集的餘震後，餘震每隔一段時間會群發1-2天，間或有較大餘震（大於6），間隔時間會越來越拉長，「要趨於較平靜總在3個月後」，他更提到，921地震在1-2年後仍有規模大於5的餘震。


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