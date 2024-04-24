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黃捷自爆有人喊5000萬包養　邱毅：這人不是瘋子也應該是有病

▲黃捷日前上節目爆出有粉絲開價5000萬元包養，邱毅則說這人不是瘋子也應該是有病。（圖／翻攝自黃婕臉書）
▲黃捷日前上節目爆出有粉絲開價5000萬元包養，邱毅則說這人不是瘋子也應該是有病。（圖／翻攝自黃婕臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委黃捷日前上節目時自爆，有粉絲出價5000萬元想包養，對此前立委邱毅表示，自己第一個反應是「黃捷有這個行情嗎？」而客觀來說黃捷在女性政治人物算比較年輕貌美，但若放到社會上評比只有中等水平，有人肯拿出5000萬元包養，這人不是瘋子，也應該是有病的，或是胡說八道，還拿出來公開炫耀，這是什麼奇怪心理，另對於黃捷與國民黨立委徐巧芯兩人互罵，還扯出5000萬元包養，「這種立法院簡直成了『怪獸院』！」

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邱毅表示，民進黨菜鳥立委黃捷最近卯上徐巧芯，兩個女人在連番罵戰糾纒中，黃捷竟扯出有粉絲出價5000萬想包養她，雖然沒說是台幣、人民幣、日元或美金，但數目總是可觀的，自己的第一個反應是「黃捷有這個行情嗎？」

邱毅說，客觀而言，在女性政治人物𥚃，黃捷算是比較年輕貌美的，但若放到社會上評比，就只有中等水平，有人肯用5000萬元包養她，「這人不是瘋子，也應該是有病的，或就是胡說八道」，但質疑黃捷怎麼會相信，還拿出來公開炫耀，這是什麼奇怪心理。

邱毅表示，這事件起因是徐巧芯大姑涉入詐騙案被偵查，徐巧芯也被捲入其中，民進黨趁機拿徐巧芯身上的名牌服飾、手錶大做文章，想說徐巧芯收入與生活享受不相稱，而黃捷更扮演攻擊急先鋒的角色。

最後邱毅說，兩個女人駡來駡去、口不擇言，竟扯出5000萬元包養的鬼事，「這種立法院簡直成了『怪獸院』！」那還有一點基本格調。

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