何謂「非籠飼雞蛋」？台北萬豪與晶華酒店搶著用 特色優點一次看
近期食安議題備受關注，以雞蛋及鮮奶來說，產蛋母雞及母牛媽媽們是否過得好，是雞蛋與鮮奶品質良窳的關鍵源頭。專家也提到，動物承受各種不當對待、緊迫折磨，不僅會影響畜禽產品品質，更是人畜共通疾病傳播的威脅，「非籠飼雞蛋」最近就受到不少餐飲業者支持並使用，包含星級飯店。台北萬豪酒店集結旗下6家餐廳、宴會廳甚至員工餐廳，100%使用非籠飼養系統之鮮殼蛋與液態蛋。而台北晶華酒店也於晶華二樓的上庭酒廊與Robin’s鐵板燒餐廳，同樣都有搶先使用。
記者葉盛耀/綜合報導
台北萬豪酒店此次宣布，包含旗下自營六間餐廳、宴會場域與員工餐廳及烘培坊，即日起100%使用非籠飼養系統之鮮殼蛋與液態蛋，以及通過動物福利標章驗證牧場的鮮奶。並攜手長期致力改善各式動物處境的非營利組織--台灣動物社會研究會(EAST)，為飯店提供諮詢、協助，以確保採購符合動物福利標章之雞蛋及鮮奶。
台北萬豪酒店統計根據自身飯店量體與使用需求，每年需進貨雞蛋量近60萬顆，相當於每日使用超過1600顆雞蛋，現階段透過台灣動物社會研究會輔導與媒合，分別與兩間大型全場平飼畜牧場合作，以達到穩定供貨。鮮奶使用量每年亦超過5萬公升，由於飯店鮮乳使用範圍廣泛，包含烘焙、料理、飲品製作等，須針對使用需求搭配不同乳脂比例以達到最佳的風味。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，科學研究證實動物福利絕對不只是道德訴求，當動物承受各種不當對待、緊迫折磨，不僅會影響畜禽產品品質，更是人畜共通疾病傳播的威脅，善待並尊重動物的自然天性與需求，人們才能獲得安心與心安的畜禽產品。
台北萬豪酒店常務董事劉恒昌表示，台北萬豪深知國際五星飯店的責任，並致力提供每位客人最優質與安全的飲食體驗。即使採購成本提高超過30％，台北萬豪仍將堅持走正確的路，期待通過這一舉措，為行業樹立新的標準，激勵更多的企業，持續實踐倫理採購責任，為社會與環境貢獻一份力量。而台北萬豪酒店此次母親節蛋糕也同樣使用「非籠飼雞蛋」製作。
除了台北萬豪酒店，台北晶華酒店也提到，為了讓人與動物、環境共善共好，同時在了解所有通過台灣動物社會研究會「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章嚴格稽核的牧場後，也於四月開始，優先於晶華二樓的上庭酒廊與Robin’s鐵板燒餐廳，採用照顧身心障礙者院生所飼養的蛋雞生產的「非籠飼」雞蛋。