大法官若7月廢死賴清德將跛腳 謝龍介籲民進黨表態：別兩面討好
憲法法庭昨審理死刑是否違憲案，進行言詞辯論，主要討論爭點包含死刑是否違憲以及若合憲、違憲的相關配套措施，並由12位大法官參與投票，最快也將在7月下旬做出判決。國民黨立委謝龍介喊話準總統賴清德，治亂世，用重典，這是千年政治智慧，如果7月真的裁定廢死，賴清德520上任，7月就會「跛腳」。
記者何哲欣／台北報導
謝龍介在臉書說，這些年，法官鮮少判死，動輒輕判，早就讓檢察官心寒，也讓老百姓茫然，歷次民調，反對廢死都在八成以上，最近一次甚至高達84%，少數人信仰的所謂「進步價值」，不應該綁架多數民意，至今，美國部分州、日本、韓國、新加坡也都保有並持續執行死刑，難道他們都不進步？
謝龍介說，一個國家社會對人權的保障，與正義的伸張，要如何達成平衡，要參酌自己國情，中國人數千年來就是「約法三章，殺人償命」，天公地道。在此呼籲即將上任的賴清德總統，針對這可能翻天覆地的廢死裁定，應該要明確表達自己的主張。
謝龍介也說，呼籲國民黨同志們，勇於表態自己的立場，「民進黨的政治人物們，如果你們支持廢死，也請大聲說出來，這是咱國家可能的重大變革，任何負責任的政治人物，都應該明確對民眾表態，而不是虛以委蛇，兩面討好。」