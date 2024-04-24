整周豪雨炸全台！機車族雨衣正確穿法 外送員教「不濕身2大招」
今（24）日鋒面抵達台灣上空，中部以北、宜蘭將是降雨熱區，明（25）日有新一波鋒面，未來幾天，鋒面將在台灣附近徘徊，不穩定天氣一直到週日。網購平台momo觀察到，近日買氣倍數增加，其中大傘面和機車族的二截式雨衣都很受到歡迎。至於機車騎士雨衣如何穿才能乾爽抵達公司？內行人提供兩招，雨衣裡面可以多加一件輕便雨衣，或是長版全身雨衣＋雨褲，防雨效果會更好。
記者周淑萍/綜合報導
據氣象署表示本週有二波鋒面接力報到，各地易有短時強陣雨。momo分享，雷陣雨往往雨勢大並伴有強風雷擊，不怕翻傘、輕巧便攜、防風又遮雨的「大傘面折傘」為近期熱銷；可反向內收雨水的「反向傘」讓車內不再溼答答，更是開車族的救星。
同時為了鞋子不被水浸濕，長筒的防雨鞋套、防水噴霧也是雨天外出必備法寶。機車族雨衣上的選擇族則偏好包覆性高的「二截式雨衣」，以防止雨水滲漏，據momo站上銷售觀察，反光設計為安全性必備，內層透氣舒適、時尚款也備受青睞。
但應該不少機車族經歷過，即便穿好雨衣，但一到公司依舊是全身濕答答，對此，經常在戶外跑單送餐的外送員就有不少人在討論，有外送騎士提到，即便是穿兩截式的雨衣雨褲，但因為經常動作，再加上褲子的防水膠條老化，或是雨褲接縫的防水條掉落，往往在大雨的狀況下，送沒幾趟就全身濕，就有同為外送騎士的內行人建議可以「先套10元雨衣，再穿雨衣雨褲。」或是「長版雨衣+雨褲」就比較不容易濕褲子，而雨衣的脖子處要選「高領加魔鬼氈」更能避免雨水滲入。