木村拓哉《Believe》大啖平價壽司 粉絲瞬間湧入癱瘓店家官網
日本男神木村拓哉近日為最新日劇《Believe》宣傳，他帶著同劇演員齋藤工、竹內涼真一起上綜藝節目，3人一邊品嘗迴轉壽司，一邊要齊力猜出該店的人氣商品TOP10，有趣的是，節目還沒播完，店家就突然透過官方X（Twitter）哀號：「官網癱瘓惹！」
記者楊慧玲／綜合報導
據了解，壽司店家老闆原本還很開心提醒網友們準時收看節目，沒想到節目才播出一半，就有大批觀眾湧入店家官網，讓官網瞬間當機，老闆也緊急發文：「伺服器快醒來啊！！！」「伺服器不行了...orz」讓網友們看了差點笑翻，紛紛回問：「笑死！真的假的啦？」一直到該節目播畢，店家才再度發文宣告：「伺服器復活惹～」而這場「癱瘓」小插曲，也讓網友忍不住大嘆：「大神就是大神！至今依舊魅力無法擋！」
而同劇演員也臣服於木村魅力，是名符其實的粉絲，齋藤工就透露，自己會定期號召同好，一起重溫木村的經典代表作《長假》，甚至認真表示：「如果對木村哥的愛不夠深，我就不會允許對方參加這聚會。」而初次跟木村合作的竹內涼真則害羞坦言，小時候曾特地殺去外景現場偷看木村拍戲，連木村的電影作品也是看了再看：「跟木村哥共事，是我一直以來的心願呢！」如今追星成功，堪稱「迷弟勝利組」，讓粉絲們好生羨慕。
木村拓哉領銜主演的最新日劇《Believe》將從本週六起（4／27），每週六晚間10點於緯來日本台同步播出。
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