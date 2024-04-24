變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「按照目前客戶安裝滿意度的話，三菱重工滿意度最高，接著是日立然後大金」、「只推三菱重工跟日立」、「三菱重工真的安靜好吹！華菱冷氣也是不錯的喔」、「三菱重工近幾年慢慢崛起了！我個人是三菱重工>日立>華菱>大金」、「要安靜的話我會選三菱重工！注重售後服務我會選日立」。
變頻冷氣「家電老闆娘」私藏2品牌推薦！冷氣師傅認證心頭好
熊令家電老闆娘曾經拍片表示「首先要買冷氣就要記得買一級冷暖氣，因為環保愛地球，還能夠拿貨物稅的補助，買冷氣最重要的就是先清楚自己的預算到哪裡，需要的是多少噸數的冷氣，像是四坪的房間來舉例，有預算的會推薦冷氣界的愛馬仕『三菱重工3.5KW』，冷氣安裝到好4萬有找；比較平價的則是會推薦『華菱冷氣2.9KW』，冷氣安裝到好2萬有找」而這兩個品牌，就是師傅之間都認證過相當不錯的冷氣品牌哦！
熊令家電老闆娘表示，冷氣界的愛馬仕「三菱重工」最大特色及優點就是包括壓縮機保固15年，送風距離最長20米，登陸官網連續兩年都送不同的濾網，而且非常安靜，「許多客人都安靜到要關機」；而「華菱冷氣」則是平價首選，是一家在台南耕耘32年的在地品牌，老闆娘表示：「這台我賣了上千台0客訴，而且機王只有一台」，每台都有防鏽的設計、業界唯一專利易拆型機型，簡易拆卸，炎炎夏日一樣是原廠技師5至7天到府檢修。
當然有些人也會有品牌迷思，還是會想裝大廠的冷氣。熊令家電老闆娘則說，如果是想要選擇介於「三菱重工」以及「華菱冷氣」之間的價格，推薦排序會是「日立>大金>國際」可以選。
熊令家電老闆娘強調，大家都知道買一台冷氣是要使用7至10年，除了冷氣品牌本身耐用之外，售後服務也是相當的重要，否則到了要吹冷氣的時刻，等不到技師來檢驗維修，甚至品牌找來的外包師傅不專業的話，那可就非常的麻煩。總結來說，選擇冷氣先打好自己的預算以及清楚了解自己需要的冷氣噸數，接著仔細挑選售後服務較佳的品牌，最後則是自己也要有保養冷氣的觀念，才能讓冷氣吹得舒適壽命又長哦！
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